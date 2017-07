¿Qué pasó con los policías que huyeron durante "levantón"?

Mazatlán, Sinaloa.-Como olvidar aquel miércoles 27 de enero del 2016, cuando un joven fue levantado por un grupo armado cuando se encontraba en su vivienda en la sindicatura de Cristo Rey.

El reloj marcaba las 17:00 horas cuando los sujetos llegaron a la casa de Elías y comenzaron a amenazarlo para que subiera a una camioneta pero al negarse, los delincuentes le dispararon. Posteriormente fue subido a la unidad y los sujetos emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Uno de sus familiares al ver pasaba intentó defenderlo de los agresores aventándoles piedras, pero esto de poco sirvió, ya que los armados lograron el objetivo.

Luego de que el joven fuera privado de su libertad salió a la luz pública un video en el que se aprecia al grupo armado sacar a Elías de su domicilio y al mismo tiempo agentes municipales que se encontraban en el área huyen del lugar de los hechos, mientras los maleantes logran su cometido al ejecutarlo y llevárselo.

Fue en ese entonces que el alcalde municipal, Bonifacio Bustamante Hernández junto a Paul Ramírez Pineda, director de DSPM ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre lo sucedido el miércoles por la tarde en dicha comunidad.

ESTO EXPLICARON CUANDO ERAN ALCALDE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ramírez Pineda declaró en ese momento que todo se debió a una evasión táctica por parte de los elementos de la corporación para poder de esta forma evitar un enfrentamiento que pudiera haber desencadenado en algo mucho más lamentable.

Relató que todo inició minutos antes del crimen, entre las 15:00 y 16:00 horas donde recibieron un reporte a la base de radio de Seguridad Pública señalando que una persona de sexo masculino había sustraído a una mujer, después de haberla sometido con un arma de fuego del interior de su hogar y la cual había sido posteriormente llevada a la fuerza, a casa de los padres del hombre.

Bonifacio Bustamante y Paul Ramírez Pineda.

Comentó que se le ordenó a la unidad policiaca de Teacapán que era la más cercana a dicha comunidad para que atendiera la solicitud de los habitantes del poblado.

Debido a que en ese momento la unidad de Teacapán contaba con solo dos elementos, se giraron instrucciones para otra unidad se reforzara con cuatro uniformados de la policía estatal.

Al arribar al lugar, los agentes intentaron detener a Elías, de 27 años, quien se dijo había sido el que había raptado a su pareja sentimental. Los policías pretendían liberar a la joven, que ya había sufrido violencia física y psicológica por parte de dicha persona.

“A mí me reporta el encargado ahí, pues que arriba un grupo de personas armadas y pues que solicita apoyo, este, yo me dirijo al lugar, él se retira del lugar de los hechos porque considera él que era superado ahí en número y pidió apoyo, saben que aquí está llegando gente armada y ocupo apoyo entonces yo me dirijo a la comunidad de Cristo Rey solicitando al mismo tiempo apoyo a la Policía Ministerial la cual está en Rosario”. Agregó que los armados habían llegado al lugar en varias unidades entre ellas una Tacoma color negro modelo reciente.

Los policías huyeron del lugar.

Expresó que al arribar al domicilio donde tuvo lugar el crimen, ya no se encontraba los sicarios ni los vehículos, por lo que procedió a entrevistarse con el papá del joven quien le describió la lamentable situación donde su hijo había sido asesinado cuando lo pretendían subir a la camioneta. Y que después de asesinarlo subieron su cuerpo en la unidad para escapar.

El lugar donde fue encontrado Elias.

Un día después de ser privado de su libertad, el cuerpo de Elías fue encontrado embolsado sobre la carretera libre Mazatlán- Durango, a la altura del kilómetro 291 en el carril de sur a norte.

A casi un año y medio de la tragedia, hoy se está llevando a cabo una audiencia para saber que ocurrió con los agentes.