Que renuncien funcionarios que se involucren en campañas políticas: Presidente Municipal provisional

Mazatlan, Sinaloa.- No estamos metidos con ningún candidato, no estamos metidos en la política, señaló el alcalde provisional, José Manuel Villalobos Jiménez, tras precisar que los funcionarios municipales no deben involucrarse con actos proselitista.

Dijo, en caso de relacionarse con la campaña de algún candidato, el servidor público debe renunciar a las funciones encomendadas para servir a la población a través del ayuntamiento de Mazatlán.

Como un gobierno diferente, calificó a la administración a su cargo, la cual se blinda ante los actos de campañas política que están por comenzar a partir del próximo domingo.

Yo no voy a permitir eso, que se involucren a actos políticos, pues el funcionario municipal que quiera participar en una campaña política que renuncie.

José Manuel Villalobos Jiménez. DEBATE

Villalobos Jiménez, mencionó que investiga el caso del supuesto ofrecimiento de gafetes a trabajadores de la música para laborar en Semana Santa, a través del candidato a la Presidencia Municipal por los partidos Morena y PAS, Luis Guillermo Benítez Torres.

Mencionó haber girado instrucciones al Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, para esclarecer el asunto en el que se ve relacionado el Presidente Municipal con licencia.

Aclaró que en la administración municipal que preside, es él, el Presidente Municipal interino y por ello se encuentra trabajando en el puesto desde principios del presente mes.