"Que se regrese la electricidad al pueblo": Olegaria Carrazco sobre reforma eléctrica

Mi objetivo es seguir rescatando todo lo que estaba perdido, pero en conjunto con todos que se dé lo mejor para el pueblo. Se ha visto que ha mejorado el salario de los trabajadores. Siempre voy a decir, aunque la gente se molesta, esas pensiones de los adultos mayores eran justas y necesarias. Después de estar trabajando tantos años, no era justo que se pensionen con una baba. Que con 2 mil o 2 mil 200 pesos, eso no les alcanza para nada.

Sí confiamos y seguimos trabajando todos porque esto no solo es de unos cuantos, es de todo México, creo que todos deberíamos de apoyar esto, como se han ido rescatando tierras, todo lo que se había perdido. De alguna u otra manera se lo quedaba otra gente y el pueblo no tenía beneficios.

En primera, que se regrese lo que es de la electricidad directamente al pueblo mexicano, que no se quede en las grandes empresas extranjeras , porque ellas son quienes lo tienen. Prácticamente, México tiene la electricidad pero paga concesiones, paga a otras personas. Aparte, las grandes empresas no pagan de acuerdo con el porcentaje que es de la electricidad, mientras nosotros, como usuarios, cuánto nos sale el cobro de la luz; los impuestos ahí son grandes.

