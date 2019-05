Queda pendiente la vivienda para desplazados: CEDH

Mazatlán, Sinaloa.- A pesar que el gobierno estatal ha cubierto las necesidades básicas de los desplazados por la violencia, ha quedado pendiente la vivienda para estas personas vulnerables, comentó Fermín Núñez Millán, jefe de la oficina regional zona sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDEH) de Sinaloa.

Declaró que los desplazados son reconocidos como personas vulnerables por la Ley General de Víctimas, y por ende, los tres niveles de gobierno están obligados a cubrir sus necesidades, entre ellas, atención médica o sicológica, alojamiento, alimentación y protección, así como mejorar las condiciones de sus lugares de origen.

Agregó que de incumplir con el último punto, se les tendrá que proveer de vivienda, educación y trabajo.

Respecto a si las autoridades están cayendo en omisión por no haber cubierto esta necesidad hasta el momento, Núñez Millán puntualizó que no, ya que es de su conocimiento que el gobierno estatal se dará a la tarea de construir viviendas para los desplazados, además de que no existe un plazo para que las autoridades cumplan con sus responsabilidades.

Vigilancia

El funcionario explicó que la tarea de la comisión estatal será vigilar que los gobiernos municipal y estatal realicen los trabajos correspondientes para cubrir las necesidades de los desplazados que no regresaron a sus lugares de origen.

El funcionario dijo que la comisión tiene actualmente una queja, por lo que abrió una carpeta de oficio para darle seguimiento a todas las acciones del Gobierno del Estado que se encuentren pendientes para cubrir esta problemática.