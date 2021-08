Quejas por la disminución de las ventas en la zona centro de Mazatlán

Los Mochis, Sinaloa.- Personal de las diversas tiendas departamentales en el centro de Mazatlán revelaron que desde hace una semana, las ventas han disminuido hasta en un 50 por ciento.

Esto afecta la economía de los trabajadores, pues parte de su sueldo también depende de las comisiones por las ventas que tengan.

“Nos ha ido muy mal, casi no hemos vendido nada. Sí se ve gente por el centro pero son turistas, a las tiendas casi no se meten o llegan a observar solamente, no compran nada”, expresó Yajaira Favela, trabajadora de un negocio de zapatos.

Algunos han puesto ofertas del 30, 40 y hasta el 50 por ciento de descuento en tiendas de ropa para atraer a los clientes, pero solo tienen éxito los primeros días de quincena.

“Ponemos ofertas con la esperanza de que mejore esto, pero no, la gente no acude a comprar. Entiendo que es por la situación, varias personas tienen enfermos de Covid-19 y han gastado mucho. Pensamos que es por eso”, dijo Cristhian López, vendedor de una tienda de ropa.

Los vendedores confían en que la situación mejore, pues quieren tener un salario digno.

Por lo menos en las zapaterías esperan un repunte en las próximas semanas si se da el regreso a las aulas.

