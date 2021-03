Quienes piden dinero para apoyos de vivienda en Teacapán, aseguran ser gestores ante federación

Sinaloa.- Ramona Melchor Pérez, desmintió estar realizando acciones fraudulentas en contra de sus vecinos en el puerto de Teacapán, Escuinapa, explicó que las acciones que están realizado son gestiones directas ante la federación para obtener el apoyo de vivienda para más de 80 familias de este puerto.

“Nosotros somos parte de la agrupación Manos Limpias de la 4T y estamos gestionando ante Conavi las viviendas y nos dimos cuenta que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está dando más de un millón de viviendas y en el estado no se han gestionado viviendas y el año pasado solo fueron en 8 millones de pesos y nos estamos basando en el artículo 4 de la Constitución en el inciso número 7 en donde dice que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda, por lo tanto nos organizamos para hacer esta petición ante Conavi”, explicó Melchor Pérez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que ya se hizo la solicitud, posteriormente se hizo un convenio y ya les han llegado los folios, es el proceso que se lleva para hacer la solicitud de una vivienda.

Leer más: Colectivo feminista en Escuinapa exige un alto a la violencia contra la mujer

Ya me han traído la policía a mi casa. Antes de venir a preguntar, solo quiero aclarar que desde un principio se les dijo que era una gestión la que se haría ante Conavi, el dinero que se les está pidiendo que son 10 mil pesos es una aportación que se tiene que dar para las gestiones y para el folio de una vivienda que tiene un costo de 240 mil pesos”, especificò.

Aarón Flores, pidió intervenir durante la entrevista a Ramona para informar que él es el encargado de acceder a este programa y dijo lo siguiente; “Este programa lo maneja Sedatu a través de Conavi a nivel federal, pueden gestionar tanto personas físicas como ejecutoras o personas del estado o municipales; como persona física yo lo puedo gestionar y registrarme ante Conavi, de esta manera yo puedo gestionar a nivel federal cualquier programa y se lo comento porque yo soy asesor de empresas a nivel nacional y con esto les digo que no hay nada fuera de la ley, porque yo he bajado proyectos a nivel federal y no estoy hablando de 5 mil pesos, estoy hablando de 5 a 10 millones de pesos”.

Concluyeron diciendo que en diciembre se hizo la solicitud, en enero se concretó el convenio y se acaban de firmar los folios, se solicitaron 102 viviendas, pero solo entraron 80 ya que son las que cumplieron con los requisitos y de esas solo se han enviado 58.

Dentro de la entrevista en el lugar permanecía un hombre mayor que se mostró en todo momento muy agresivo, incluso llamó ignorantes a las personas que solicitan una explicación de que ha pasado con su recursos, asegurando que solo han pasado tres meses y las personas ya quieren que se les construyan las viviendas, cuando están en proceso de gestión.