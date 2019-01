Quiero coronarme en el 2019: Karla Rivas

Mazatlán.- Ser candidata del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 es un logro para la mazatleca Karla Rivas, de 22 años, nacida el 18 de agosto de 1996. Su pasión por portar una corona la llevó a emprender esta aventura desde finales del año pasado.

Foto: Sergio Pérez.

Declaraciones

En declaraciones con el periódico EL DEBATE, resalta que vive una gran magia al ser partícipe de la algarabía del Carnaval del puerto.

“Desde hace años he participado en el Carnaval, he sido parte de las coronaciones porque bailo danza clásica. Cada vez siento más la fiesta y me gustaría este año coronarme. La preparación de esto nos ayuda mucho como personas, independientemente de un resultado de una corona de reina o princesa es la preparación lo que nos ayuda también en lo profesional”, externó sonriente Rivas.

Foto: Sergio Pérez.

Resalta que el puerto se encuentra en un gran momento de difusión a nivel nacional e internacional; asimismo, enfatizó que la gran fiesta de Mazatlán cada vez llega a más personas y el puerto se ha caracterizado por ser uno de los más visitados en dicho marco.

“El Carnaval es alegría, es felicidad, es magia, unión familiar, es una fiesta para la familia. Comparándolo con otros carnavales del mundo, el de aquí es cultural”. Sabe que tiene una dura competencia, por ello se ha preparado de la mejor manera, en lo cultural, modelaje y, sobre todo, centrada en ayudar a las personas, por ello desea que se hagan más actividades altruistas de las cuales quiere ser partícipe. Declara que ya se visualiza en el día de la coronación, ya miró el momento en que pasará por el malecón, arriba de uno de los carros reales.

Foto: Sergio Pérez

Metas claras

Dentro de las metas que tiene en estos momentos está terminar sus estudios de medicina, más adelante desea ayudar a otras personas y alternará su carrera con el modelaje y el ballet. Pero, sin duda una de las metas a corto plazo es poder llegar a ganar una de las coronas y hacer un digno papel dentro del Carnaval Internacional de Mazatlán. “Siempre me he visualizado en varias disciplinas, darme tiempo para hacer lo que me gusta”, concluyó.