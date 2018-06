"Quiero ser el mejor Presidente que haya tenido": Benitez

Mazatlán, Sinaloa.- Los malos gobiernos se han empeñado en hundirnos porque no hay voluntad; hay indignación y coraje ante la falta de apoyos y ante los abusos que hacen en los gastos innecesarios, mientras el hambre aumenta”. Químico Benítez Torres.

“Quiero ser el mejor Presidente que haya tenido Mazatlán y lo van a ver porque el Puerto va a renacer con este gran cambio que va a vivir el País con López Obrador como Presidente de México y el Químico Benítez Torres como Alcalde de Mazatlán”. Dijo el Candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la población de El Recodo y de El Roble.

También comentó que ya solo faltan seis días para la transformación del país, para acabar con la corrupción e ir en la búsqueda de la paz, la tranquilidad y la bonanza, para que a todos les vaya bien, porque vamos a ganar, porque así lo decidió el pueblo, incluyendo a El Recodo”.

“El Pueblo tiene hambre, no hay trabajo, no hay oportunidades, México no es ninguna potencia porque la pobreza ha ido en aumento. Los malos gobiernos se han empeñado en hundirnos porque no hay voluntad; hay indignación y coraje ante la falta de apoyos y ante los abusos que hacen en los gastos innecesarios, mientras el hambre aumenta”.

Y ante las aprobaciones de recodeños de la tercera edad, que dijeron sentir impotencia por las promesas fallidas de los gobiernos en turno, en relación a los programas sociales que les condicionan o les eliminan de sus vidas; el candidato a la alcaldía de Mazatlán dijo que el Puerto va a renacer porque hay voluntad para acabar de tajo con la corrupción.

En esta tierra del legendario Don Cruz Lizárraga, el químico se comprometió a facilitarles pie de casa a los desplazados por la violencia que ahí viven; garantizar que todos los adultos mayores perciban los programas sociales por derecho y en relación al campo, les darán apoyos para lograr ser autosuficientes en la producción alimentaria, “nosotros vamos a dar apoyos como fomento, no como limosna”.

Y en el evento de El Roble, El Químico Benítez Torres se hizo acompañar del Candidato a Diputado por el 01 Distrito, Maximiliano Ruíz; Coordinador de la Campaña del Químico, Alejandro Camacho; Responsable de la campaña en la zona rural, Luis Michel; candidatos a Regidores, Paulina Castañeda, Alberto Lizárraga, Adalberto Valle, José Villalobos y de su esposa, Gabriela Peña Chico.

En este escenario se dirigió a todos los adultos mayores para decirles: En México el mejor programa es el reconocimiento a todos los adultos mayores y decirles que todos van a gozar del programa social y se les va a dar 1500 pesos cada mes, vamos a mejorar el apoyo y vamos a informar de todo lo que hagamos y en El Roble no habrá una obra si no se socializa con ustedes, porque el pueblo manda”.