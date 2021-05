"Quiero ser el presidente más votado en la historia de Escuinapa": José Luis Villagrana

Sinaloa.- José Luis Villagrana Olivares, candidato a la alcaldía por Acción Nacional busca ser el alcalde más votado en la historia de Escuinapa, Sinaloa, por ello pidió a los ciudadanos a participar en lo que será una fiesta democrática en donde ejerzan su voto de manera libre, útil, razonada y valiente.

En conferencia de prensa el candidato del PAN se dijo listo y preparado para enfrentar la recta final de su campaña, en donde hizo el llamado a los ciudadanos a unirse a sus propuestas que buscan hacer de Escuinapa un municipio próspero y de oportunidades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“En esta recta final yo le pido a los ciudadanos los cuatro tipo de votos, para ganar de manera contundente; porque yo quiero ser el presidente municipal más votado en la historia de Escuinapa, porque voy a tener fortaleza para bajar recursos para mi gente y que Escuinapa sea un mejor municipio en el que puedan vivir nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros niños”, expresó Villagrana Olivares.

leer más: Madrugan adultos mayores de 50 años por la vacuna contra Covid-19 en Mazatlán

Continuó “Por eso les digo le apuesto al voto libre, ese ciudadano que no se deja manipular; el voto razonado, el que le da valor a la propuesta; el voto valiente, el que va a castigar al mal gobierno; y el voto útil, al que se han quedados rezagados sus candidatos y que no tienen ninguna posibilidad pedirles que se sumen a Villagrana a nuestras propuestas, que nos permitan ser el presidente más votado de Escuinapa porque soy un candidato serio que hará el mejor gobierno”.

Comentó que son muchos candidatos los que participan en este proceso electoral, pero ya para la recta final solo quedan dos expresiones que es la candidata de Morena-PAS y la de Acción Nacional que él encabeza.

“Con Morena es el continuismo del mal gobierno, el que ha dejado de la mano al ciudadano que no atendió los servicios públicos, que tienen un tiradero de basura y que ha ofrecido servicios deplorables al ciudadano, que los deportistas han estado lejos de la mano del gobierno y los productores igual. La expresión que yo represento es la esperanza de un buen gobierno para la gente, de estar cerca de los ciudadanos para resolver, porque tengo la experiencia y la visión, ya he dado resultados en otros municipios como El Rosario, sé bajar recursos y tengo las amistades para poder ser un buen gestor que me permita atraer recursos que de solución a los problemas del municipio”, enfatizó.

Villagrana Olivares pidió a los ciudadanos el apoyo para la recta final, para que este próximo 6 de junio salgan a votar, que no se dejen intimidar, que voten valiente, razona y ejerzan un voto útil, pensando en su familia y sus hijos, para tener un mejor municipio, con un presidente que tenga la experiencia y de resultados.

Brinda su confianza a INE y al IEES

“Yo le doy mi confianza al INE y el IEES porque hemos visto que ha sido imparcial, no hemos visto nada raro. Pero les pido que tengan el profesionalismo que garanticen una fiesta democrática, que cuiden bien la elección, que garanticen al ciudadano una fiesta democrática y decirles que confio en ellos porque han dado muestras de imparcialidad”, enfatizó.

Villagrana Olivares concluyó diciendo que tiene confianza en los ciudadanos para que el día de la elección se conduzcan pacíficamente, para que se realicen unas elecciones en paz y que sea una fiesta democrática y sin hechos de violencias.