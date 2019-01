Quiero ser la reina del pueblo: Joceline Lozano

Mazatlán.- Una sonrisa franca y un porte elegante muestra al público mazatleco la candidata del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 Joceline Lozano, de 22 años, nacida el 15 de octubre de 1996. La aspirante a las dos coronas de la máxima fiesta del pueblo, que se realizará del 27 de febrero al 5 de marzo, se dice entusiasmada de ser parte de ella.

Foto: Sergio Pérez.

Disfruta esta etapa

En entrevista con EL DEBATE, habló de su etapa como candidata. Actualmente se encuentra trabajando como maquillista profesional y modelo.

“Estudié danza desde muy chiquita. Me tocó colaborar en el carnaval en varias ocasiones al ser parte de distintas comparsas. El año pasado también lo viví, lo gocé al ser parte de un carro alegórico. Me encanta la cultura, por eso quise llenarme de la magia del carnaval. Me encanta el carnaval”.

Foto: Sergio Pérez

Comparte que familiares han participado en la máxima fiesta del pueblo, y en esta ocasión quiso ir por una corona porque tiene varias amigas que han sido reinas del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Ahora espera portar uno de los dos títulos más deseados. Sus amigas la animaron a que se lanzara a esta aventura, pero confiesa que se detenía por el tema económico.

“Quiero ser la reina del puerto para representar a Mazatlán en varios países”, dice Joceline Lozano.

Foto: Sergio Pérez.

Mujer diferente

Comparte que su participación en esta contienda ha inspirado varios cambios.

“La verdad, no soy ni la mitad de la persona que era antes de entrar de candidata. He disfrutado hacer labores altruistas, he aprendido a ser más puntual. Cambié la televisión por los libros, aprendí a ser puntual, a cuidarme”.

Comparte que ve el carnaval del 2019 como uno de los más favorecedores. “Ha habido varios cambios en el carnaval, la elección será en otro lugar, los conciertos están muy padres, tenemos artistas grandes, se me hace muy bien. Ojalá la economía de Mazatlán suba”.

Afirma que admira mucho el trabajo que hizo Astrid Macías como reina, valora su humildad y el gran dominio que tuvo en el escenario al momento de ser soberana.

Respecto a las características que debe tener una reina expresó: “Podría decir belleza, pero eso no es lo más importante, esto es una preparación muy grande para poder tener el tiempo, la disciplina y las ganas de representar al puerto. Ser candidata es como si planearas una boda todos los días. Creo que una reina debe ser humilde, segura de sí misma y con muchos valores”.