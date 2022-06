Químico Benítez: "No voy hablar en conflicto legal contra exsecretario del Ayuntamiento, es puro mitote"

Mazatlán, Sinaloa.- Ante la demandas contra el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán Édgar González Zataráin, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres resaltó que no iba hablar del tema.

Luego expresó "es puro mitote, no me voy a meter” pero ante insistencia de reporteros reiteró "no voy a tocar nada sobre esos temas, yo creo que hablo claro el español " ,

El munícipe recalcó que es un juego de demandas, se da en todos lados cuando hay polémica.

En el caso del Édgar González, secretario del Ayuntamiento, y el ex secretario de Comunicación Jorge Hernández, el Químico resaltó cada quien se tendrá que defender de manera personal. "Son cosas personales y no me voy a meter".

Se le cuestionó si respaldó a González Zataráin y respondió que si, pues de lo contrario ya no estaría en su gobierno.

También se le preguntó que le han pedido el cese del secretario del Ayuntamiento por el caso Nafta y el presidente lo negó.