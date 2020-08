Químico Benitez, alcalde de Mazatlán, a 100 obras de cumplir su meta de este año

Mazatlán.- El Químico Benitez Torres entregó cinco nuevas obras la tarde de este miércoles en la Colonia Flores Magón, con estos trabajos de pavimentación, agua potable y drenaje, el Alcalde llega a 155 de las 255 obras que prometió inaugurar durante este año.

Desde la calle Primavera, el Presidente Municipal dijo en su mensaje que el compromiso más grande del Gobierno que encabeza, es disminuir la grave desigualdad social que existe entre los que tienen muchísimo y los muchísimos que no tienen nada.

Agregó que las obras que se están haciendo, tanto las grandes avenidas como las calles en las colonias populares, son de gran calidad y sin costo para los beneficiarios.

"Todas las calles que estamos arreglando, y que no cobramos ni un peso por ello; desde las grandes avenidas que estamos arreglando, desde las grandes avenidas que estamos haciendo prácticamente nuevas, (...) todas esas obras que estamos haciendo son de una calidad excepcional, igual que ésta, aquí no hay diferencia. En Mazatlán no hay ciudadanos de primera y de segunda, todos con la misma calidad de las obras", expresó.

Químico Benitez Torres, alcalde de Mazatlán entrega 5 obras más | Cortesía

Las obras que entregó este día son la pavimentación de las calles Alhelí, Dalias y Primavera de dicho asentamiento; en esta última también se rehabilitaron las redes de agua potable y drenaje. La inversión es de 2 millones 956 mil 571 pesos y son en beneficio de casi 800 familias.

Cabe mencionar que a finales de 2019, el Químico Benitez Torres se comprometió con los mazatlecos a inaugurar 255 nuevas obras en este año, es decir, una por cada día hábil. Con la entrega de estas cinco obras, el Alcalde llegó a las 155 de dicho paquete.