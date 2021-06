Químico Benítez recibe constancia de mayoría para segundo periodo como alcalde de Mazatlán

Sinaloa.- Luis Guillermo Benítez Torres recibe constancia de mayoría para un segundo periodo de presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa.

Tras recibir el documento de la presidenta del Consejo Municipal Electoral, Sofía Solangel Soto Leyva, dijo sentirse feliz y agradeció a las autoridades electorales por está elección que pasa a la historia, al darse la alternancia en Sinaloa luego de 75 años.

Los sinaloenses "cansados de gobiernos corruptos se fueron por el cambio", apuntó el Químico. "Mi reelección no fue fácil, pero los ciudadanos nos dieron su voto y no vamos a fallarles", reiteró Benítez.

Agradeció a los ciudadanos, su equipo y hasta los medios de comunicación, pero luego dijo "en ocasiones discrepo con ellos, pero es que no me dejó y no me dejaré".

En este marco también acusó a regidores del actual gobierno de no haber trabajo como se debe. Pero, ahora el equipo que llevó para el siguiente período están preparados y con ganas de trabajar.

La entrega de constancia se entregó también a la Sindica Procurador Claudia Madalena Cárdenas Días.

Asimismo los regidores Reynaldo González Meza, América Carrazco Valenzuela, Jesús Osuna Lamarque, Francisco Osuna Velarde, Jesús Sandoval Gaxiola, Claudia Peña Chico y Roberto Rodríguez, para el periódo 2021-2024.

Luego de recibir la constancia, el presidente electo y todo el equipo los recibieron afuera del consejo con música. El corrido de Mazatlán amenizado por la banda Brisa de Mazatlán.

