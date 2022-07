‘Químico’ Benítez suma 9 denuncias en su contra por contrato millonario de luminarias

Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres suma nueve denuncias en su contra por el contrato millonario de luminarias. Las demandas se han interpuesto ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Seis las realizó el Observatorio Ciudadano a la ASE y corresponden a todos los contratos que el Gobierno de Mazatlán ha adjudicada de manera directa a Azteca Ligthing desde 2020.

La ASE ya notificó el inicio de las investigaciones, una del PRD por la adjudicación directa de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos.

Los regidores del PAS y uno del PAN ya habían emitido otra denuncia por el mismo tema.

La última la presentaron los regidores del PAS, América Carrasco, Francis Velarde y Reynaldo González, a la FGE.

Sin temor

América Carrasco Valenzuela y Reynaldo González Meza no temen represalias, pues aseguraron que su actuación va encaminada a la transparencia y rendición de cuentas.

“Son riesgos que se tienen que llevar a cabo. Lo más adecuado es que ellos entiendan que en aras de la transparencia, qué mejor que el respaldo de estas instituciones. Lo deben de ver de esa manera. Nosotros tenemos una obligación porque juramos en nuestra protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución”, expresó Carrasco Valenzuela.

Reynaldo González Meza dijo que en sus investigaciones se han presentado algunas inconsistencias.

Recordó que el pasado 29 de junio Benítez Torres comentó que no iba a rescindir el contrato de Azteca Ligthing, pero ayer ya dijo otra cosa.

“No es cierto lo que dice el presidente o alguien le está mintiendo. ¿Por qué el Comité de Adquisiciones le otorgaba contratos millonarios si no les estaba cumpliendo?”, sostuvo González Meza.

Añadió que si no se cumple el contrato con el Ayuntamiento, habría una penalización del 10 por ciento.

Los ediles confían en la FGE, que la demanda está en la Agencia Especializada en Combate a la Corrupción.

Ve tintes políticos

“El Químico” dijo ver tintes políticos en la demanda que interpusieron los regidores del PAS en su contra.

“Entendemos que así son los juegos políticos, máxime en estos tiempos. No tengo nada qué ocultar, todo se va a resolver. Soy un hombre de buena fe, no soy un ‘rata’ como los que han estado aquí, la mayoría”, expresó Benítez Torres en referencia al Gobierno local. Mencionó que conoce la demanda gracias a los medios de comunicación.

“Se querían quedar con Mazatlán y yo no permití, me atravesé y así me van a estar dando todo el tiempo. No me enojo, sé que tienen un líder que él les dice qué hagan”, expresó el Alcalde.

Aseveró que él es feliz al observar que la ciudad avanza.

“El Químico” aseguró que están trabajando como debe de ser y que no tiene más contratos con la empresa “más que ésa”.

Sobre si fueron 400.8 millones de pesos los pagados, el alcalde aseguró desconocer las cifras.

Los Datos

Posibles delitos

Los posibles delitos que señalan los ediles son: ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Incumplimiento

Luis Guillermo Benítez Torres reconoció que hay incumplimiento por parte de la empresa de luminarias y que incluso ya emprende acciones legales contra ella, la Azteca Lighting.