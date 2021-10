Quirino Ordaz anuncia apoyo de alrededor de 1.5 mdp para Jumapae en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- Un apoyo extraordinario de aproximadamente un millón 500 mil pesos aproximadamente será el que el Gobierno del Estado de Sinaloa destine para apoyar a los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, quienes se mantienen en huelga desde el pasado 29 de septiembre.

Durante la visita del mandatario estatal a Escuinapa, un grupo de trabajadores de Jumapae se plantaron con pancartas en mano en la calle Río Santiago, en donde se realizó la inauguración de la pavimentación de esta rúa.

“Los sueldos son sagrados, le pedimos nos ayude Sr. Gobernador”, “Geovani Saracco M. Mataste las ilusiones de nuestras familias”, “Sr. Gobernador 27 días esperando al presidente que nos atienda, no viene por miedo a la Covid-19 y no sale de eventos sociales”, “Geovani mientras tú llevas a tu secretaria particular a comer a restaurantes, mis hijos tienen hambre”, se leía textualmente en las pancartas que exhibieron los trabajadores de Jumapae al mandatario estatal.

Quirino Ordaz anuncia apoyo para Jumapae en Escuinapa | Foto: Debate

Al finalizar el evento oficial de inauguración de la calle Río Santiago, Ordaz Coppel comentó en entrevista que es válida la exigencia que los trabajadores Jumapae, pero que no se trata de un problema específico de la actual administración, sino que es un tema histórico.

“Es justo (exigencia), las broncas de las aguas potables no es de esta administración es un tema histórico que se ha venido acumulando, porque el ingreso es muy poco, porque se recupera poco, y la carga recae en las finanzas del ayuntamiento y son muy comprometidas y limitadas. Yo creo que ahorita el tema es ayudar un poco al ingreso salarial, para que la gente reciba una parte, vamos a ver un apoyo, no en su totalidad porque es mucho dinero pero sí como me comprometí con una parte de sus ingresos”, indicó el mandatario.

Concluyó diciendo el Gobierno del Estado que solo brindará al municipio de Escuinapa cerca de un millón 500 mil pesos como apoyo extraordinario para efectuar el pago de salarios del personal de Jumapae y no se brindará mayor recurso para el cierre de la administración; ya que el tema financiero esta complicado; el mes pasado y este mes cayeron los ingresos federales de la recaudación fiscal y la parte de las participaciones federales sí les ha pegado.