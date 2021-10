Quirino Ordaz entrega obras de pavimentación y drenaje en Rosario, Sinaloa

Sinaloa.- En su visita como a Rosario para entregar obras de alto contenido social, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que a este municipio su administración le invirtió más de 100 millones de pesos para atender rezagos en servicios como drenaje pero además transformar las calles de su centro histórico de El Rosario, Sinaloa, para volverlo mucho más atractivo para los visitantes.

Quirino Ordaz Coppel, en compañía del alcalde Ricardo Núñez Ríos y del secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, estuvo en la comunidad Aguaverde para entregar la obra de cárcamo de bombeo y línea de conducción a la planta a la laguna de oxidación, que implicó una inversión por 34 millones de pesos en las dos etapas.

Esta obra, dijo, beneficia a la población en temas de sanidad, lo cual dignifica la calidad de vida.

“Por un lado supervisar el gran avance que tiene la obra de la laguna de oxidación en Rosario, es clave. Es una inversión tan sólo ahí de 34 millones de pesos. Obras que no se ven, pero si no se hacen no hay otra forma de combatir el tema de la falta de drenaje”, aseguró el mandatario ante los medios de comunicación.

Calles del centro histórico de El Rosario | Foto: Cortesía

Posteriormente arribó a la cabecera municipal, donde entregó la pavimentación a base de concreto hidráulico estampado de la calle Melchor Ocampo, que se suma a la inversión de más de 100 millones de pesos que se ha destinado en embellecer y modernizar el Centro Histórico de El Rosario para impulsar el turismo y por ende la economía local.

En ese mismo sentido, el secretario Osbaldo López Angulo indicó que la vialidad de pavimentación estampada es de 300 metros lineales y cuenta con todos los servicios necesarios como alumbrado público, drenaje y agua potable. Se hizo con una inversión de seis millones de pesos.

Finalmente el alcalde Ricardo Núñez resaltó que todo el pueblo de Aguaverde y el municipio de El Rosario está muy agradecido por las grandes obras que el gobernador ha realizado y son de gran beneficio a la población. El gobernador apreció la presencia del alcalde Luis Villegas Murguía.