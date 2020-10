Quirino se echa un taco con el Güero en la Marina de Mazatlán

Sinaloa.- El día de ayer por la noche, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, junto con su esposa, Rosy Fuentes, aprovecharon para comerse unos taquitos con el "Güero" en la Marina de Mazatlán después de finalizar sus compromisos.

Tiempo antes el gobernador Quirino Ordaz inaguró el monumento a la Perla del Pacifico en Mazatlán, acompañado por su esposa Rosy Fuentes, empresarios y el alcalde municipal.

Después de la inaguración del monumento, el matrimonio pasó a cenar tacos con el "Güero" y procedió a compartir el momento en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación del gobernador de Sinaloa generó divesos comentarios de los ciudadanos que lo siguen en la red social del pajarito.

El gobernador de Sinaloa compartió en Twitter su cena de anoche. Fuente: Captura de pantalla

Algunos usuarios le reclamaron su decisión de abrir los estadios. "Señor gobernador por que si estamos en Semaforo Naranja permitió que la gente regresará a los estadios? No se le hace ilógico poner en peligro la salud de las personas sinaloenses? Creo que una vida no tiene precio, como para andar jugando con ellas así nomas!!" escribió Alfonso G.

A lo que otra usuario le respondió "El gober nunca contesta las preguntas serias".

Otro ciudadano más aprovechó la publicación para externar su queja por la reapertura de comercios.

"Oye Quirino como esta eso del Semaforo. De Naranja a Amarillo en 6 días. Eres mago o es por los negocios Estadios, bares,teybols etc etc abiertos. Por eso no cede la Pandemia. Neta que se pasan de _$@$$@@" escribió Javier Castro.

Una usuario expresó su malestar por la acción del gobernador Quirino de salir a cenar a la marina de Mazatlán.

"Pensando ir a revisión a ver si no me he contagiado de covid. La gente no se queda en casa y pues nos contagia a los que SI respetamos las reglas.6 meses cuidándome se vienen a la basura, en una cita médica quizás me haya contagiado. Que bien que eche relajo después de trabajar" ironizó al final de su twit la usuaria Lidia Espinoza.

Pero también recibió comentarios positivos.

"Provecho de verdad, gracias por darle ese empujón cito a esos trabajadores que día a día ayudan a la economía de Mazatlan y de todo sinaloa" a lo que recibió una respuesta oficial de la cuenta del gobernador: "#PuroSinaloa" fue la contestación del priísta.

Otro usuario lo interrogó acerca del precio de su cena a lo que el gobernador respondió que "Fueron 180 por los dos + la propina peroooo estaban muuuuy buenos".

El gobernador de Sinaloa aprovechó para invitar a su seguidores, escribiendo en su publicación "Vengase, aquí todavía hay tacos"