Raúl Díaz, alcalde de Concordia, niega que abandonará al PAS para llegar a Morena

"Si yo detecto que hay una irregularidad en el ejercicio lo primero es acudir con el órgano interno de control, si este no satisface el control pasa a la auditoría superior del estado, si yo expreso algo solamente va a quedar en los medios, hay cosas que se han manejado en redes que es necesario aclararlas por ejemplo si se tienen supuestas pruebas que si hubo mal ejercicio ahí hay otras instancias sería a través de denuncias, hay que acudir a a la unidad de inteligencia financiera para pedir que se revisen, yo no puedo acusar a alguien mientras no tenga pruebas", sostuvo Díaz Bernal.

Ante la cuestión de la auditoría hacia el ex alcalde Felipe Garzón dijo que el procedimiento lo marca la ley no el como actual presidente.

"Los asuntos políticos están en segundo plano, primero está el pueblo y hay que servirle de la mejor manera, lo que se ha comentado en los medios de comunicación ha sido mera especulación porque yo no he fijado postura en ese sentido", expresó Raúl Díaz .

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.