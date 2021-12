Raúl Díaz expone plan de obras prioritarias 2022 para Concordia

Sinaloa.- El presidente municipal de Concordia, Raúl Díaz Bernal, informó que las prioridades para 2022 son la mejora de servicios públicos y ser beneficiados con el acueducto de la presa Picachos.

Díaz Bernal aseveró que buscará mejorar los servicios públicos, entre ello, mejorar el parque vehicular para la recolección de basura.

Mitigar la sequía

También busca prepararse para no sufrir afectaciones por la falta de agua potable. “Quiero prever que no suceda lo mismo que el año pasado con la sequía. No quiero llegar al momento de la sequía y andar buscando soluciones hasta entonces”, expresó Díaz.

El munícipe reveló que hace unos días recibió visita por parte del gobierno federal para la elaboración del proyecto que viene de la presa Picachos. Resaltó que está sería una solución al desabasto de agua que padece Concordia.

Díaz Bernal comentó que supervisará cada paso del mencionado proyecto, con el fin de revisar algún desperfecto de los sistemas de agua del municipio para arreglarlos.

El compromiso

El alcalde reconoció el compromiso del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que el acueducto beneficiaría a Concordia.

Los pueblos que se van a beneficiar son los de la carretera Tepuxta- Concordia, Cerritos, San Juan de Jacobo, Agua Caliente de Jacobo, Santa Catarina, Los Naranjos, Mesillas, Malpica y La Embocada.

El proyecto se terminará en tres meses y arrojaría el costo, que lo asumirá el gobierno federal según Raúl Díaz Bernal. Estimó que el próximo 2023 estaría listo el acueducto.

Necesidad

Suplican por el agua

Hay comunidades cómo San Juan de Jacobo que desde hace años han buscado beneficiarse de la presa. Los habitantes aseguran que parte de la cortina de la presa y los pueblos nuevos de Las Iguanas y Casas Viejas son terrenos de esa comunidad y ellos no han tenido ningún beneficio. Exhortan a los tres niveles de gobierno a que se contemple el poblado para que entre tubería por la zona.