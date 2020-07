Reactivación económica de Mazatlán va lenta: Canaco

Mazatlán.- Un 95 por ciento de los negocios de Mazatlán se encuentra en funcionamiento, por lo que prácticamente son los bares y los gimnasios los que permanecen aún cerrados ante la nueva normalidad que hay en el país, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, Jesús Sandoval Gaxiola.

Como lenta calificó la reactivación del sector laboral del municipio, lo cual se refleja en una derrama económica baja, que aún no han logrado medir a 3 semanas de que iniciara el periodo vacacional de verano.

Confían recuperarse

El líder de los comerciantes aseguró que no pierden la fe de un incremento en la economía de sus agremiados, pues actualmente Mazatlán se encuentra “abarrotado” de turistas que disfrutan del malecón y sus playas.

Canaco ve lenta la reacticavión de la economía en Mazatlán; el Covid pegó duro. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Gracias a Dios tenemos abierto, y a lo mejor en las próximas quincenas se irá recuperando todo esto por la afluencia de visitantes que no dejan de preferir al puerto para pasar sus vacaciones.

En problemas

Ante la lenta recuperación económica en el municipio, lamentó la presencia de negocios que no han podido abrir debido a que tienen problemas de renta u otro tipo de gastos, como el pago del Seguro Social.

Desafortunadamente, aseveró que muchos establecimientos prefieren estar cerrados porque saben que se les viene el mundo encima por los constantes pagos de impuestos, como el de Seguridad Social.

Hay disposición

Sandoval Gaxiola aseguró que los comerciantes no quieren tener problemas de deudas, por lo que buscan conveniar con las autoridades; no obstante, no cuentan con recursos para pagar los impuestos que son objeto para que puedan trabajar.