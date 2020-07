Reactivan el tianguis de la Juárez en Mazatlán con pocos clientes

Mazatlán, Sinaloa.- Con molestias y poca afluencia inició la reapertura del tianguis en la colonia Juárez.

El enojo de los tianguistas fue provocado por el acceso restringido a la zona de ventas.

La inconformidad

El líder del tianguis, Octavio Loaiza, señaló que vendedores quieren que la salida ubicada justo enfrente del mercado Miguel Hidalgo se convierta en entrada, pues todos los clientes están acostumbrados a accesar justo por esa área.

Muchas personas decidieron no entrar al tianguis por no hacer fila y esperar el turno.

Loaiza explicó que las autoridades se negaron a hacer los cambios con el argumento de que se podría presentar un peligro y ocasionar hasta un atropellamiento.

Poca afluencia se notó en la reapertura del tianguis de la Juárez. Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Después de 4 meses de no trabajar, los comerciantes se sentían desesperados, pues algunos no tenían otra opción de sustentar a sus familias. Sin embargo, no les fue como ellos pensaban, pues no tuvieron buena afluencia a comparación de las semanas previas a la pandemia.

María Lorena Rochín, locataria, detalló que por otra parte se sienten contentos de poder volver a trabajar.

Consideró que aparte de los nuevos accesos, muchas personas no se enteraron de la reapertura.

Los comerciantes esperan que en las próximas semanas incrementen las ventas para poder llevar un sustento a sus familias.

Las medidas

Personal de Tránsito y Protección Civil resguardaron todo el área del primer cuadro en la colonia.

Este domingo no asistió ni el 50 por ciento de los comerciantes, solo alrededor de 55 puestos se instalaron y el próximo domingo asistirá el resto.

En el tianguis, las autoridades se encargaron de instalar vallas para que la gente tomara distancia al momento de esperar en la fila. Tomaban la sana distancia, usaban cubrebocas y gel antibacterial, y para los clientes también es obligatorio el cubrebocas.

El líder de los tianguistas reveló que todos los vendedores están dispuestos a tomar todas las medidas sanitarias para poder trabajar.

