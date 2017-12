Reactivan obra en guardería de Cacalotán

Cacalotán, Sinaloa.- Aunque algunas guarderías en el municipio de Rosario se inauguraron en la pasada administración, estas solo han sido “elefantes blancos”, pues no se les ha dado la utilidad para lo que fueron construidas, que fue apoyar con el cuidado de sus hijos a las mamás jornaleras.

La presidenta de sistema DIF Rosario, María Luisa Benítez, dijo que este espacio de desarrollo infantil se inaugurará el próximo 20 de diciembre, ya que es una de las peticiones de los habitantes de Cacalotán y a la vez un compromiso de campaña que realizó el alcalde.

El martes pasado, personal de DIF Estatal acudió para revisar este edifico. Hay algunas observaciones y lineamientos que se tienen que solventar, para que esta pueda funcionar y no represente ningún riesgo para los infantes.

“Esto fue algo que se inauguró en el gobierno pasado pero quedó como ‘elefante blanco’, no me gusta hablar mal, pero eso lo hicieron nomás por hacerlo, sin estar completamente equipado y no debieron haberlo hecho, emocionar a la gente y a nosotros nos ha costado tiempo, críticas y dinero”, dijo Benítez. El espacio prevén abrirlo en enero próximo ya remodelado.