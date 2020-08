Realizarán 'rodada con causa' para Felipe Hernández ciclista de Escuinapa diagnosticado con cáncer

Escuinapa.- El ciclista Felipe Hernández Aragón a su corta edad ha saboreado las mieles del triunfo en competencias locales, estatales y nacionales, es visualizado como una joven promesa del deporte escuinapense; pero sus sueños se han visto pausados por una terrible enfermedad, que le fue detectada hace dos meses, padece un tumor maligno en su pierna izquierda llamado sarcoma de ewing.

A pesar del terrible diagnóstico, el joven ciclista se muestra sereno y con una buena actitud ante la vida, con todas las ganas de salir adelante y darle lucha al cáncer que se ha incrustado en su cuerpo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Felipe relató que desde pequeño siempre le gustaron las bicicletas, pasión que se desarrolló aún más al ver practicar triatlón a su hermano Alejandro, ya que dentro de esta disciplina hacía ciclismo de montaña. A la edad de 12 años se incorporó a esta disciplina.

“Empecé en las rodadas nocturnas que hacía el Club Walicochis para el lado del Rincón del Verde, así fue como empecé, en ese tiempo fue que ingrese a Walicochis, ya que ellos tenían un proyecto de niños, ahí permanecí dos años, en ese lapso participé en la Olimpiada Estatal, puede obtener la clasificación a la Olimpiada Nacional en Monterrey en 2017”, relató con gran entusiasmo al recordar estas experiencias de vida.

Comunidad ciclista de Escuinapa y Sinaloa se unirán para recaudar recursos | Especial

Cuando regresó del nacional en Monterrey se le convocó para irse a vivir a Culiacán e internarse en el Instituto Sinaloense del Deporte en donde permaneció seis meses, preparándose en esta disciplina deportiva.

Por motivos personales decidió regresar a Escuinapa en donde se tomó un tiempo, pero nunca dejó de entrenar, a los meses decidió adoptar una nueva disciplina, el ciclismo de ruta, ya que su potencial fue visto por el Club Norson, a través de Víctor Romero, quien tuvo el acercamiento para invitarlo a incorporarse a sus filas.

Con el apoyo de Víctor Romero inicie los entrenamientos en el ciclismo de ruta en donde participé en competencias locales, estatales y nacionales, en estos dos últimos meses antes de que me detectaron el cáncer estuvimos en Monterrey y Chihuahua, mencionó.

Comentó que tenía algunos meses con un dolor en la pierna izquierda y se le entumía, lo atribuía a los entrenamientos, a dolores lumbares, pero jamás a una enfermedad tan delicada como lo es el cáncer. El dolor empezó aumentar y afectó su rendimiento en las competencias.

“Fue con la llegada de la pandemia que todas las actividades y proyectos en el ciclismo se pararon, por lo que decidí checarme con una persona especializada, un médico en deporte en Mazatlán, el cual me detectó en mis tejidos blandos algo raro, me mandó hacer una radiografía en ese mismo momento, en ese estudio no salió nada, sentí un alivio; pero el especialista dijo que no estaba conforme con los resultados, ordenándose una resonancia magnética, en la que salió un tumor, el diagnóstico previo fue sarcoma de ewing”, explicó.

A partir de ese momento los viajes a Mazatlán, Tepic y Culiacán han sido parte de sus días para hacer todo lo que se requiere en estudios que confirmaran el diagnóstico y posteriormente para dar inicio al tratamiento en el hospital pediátrico en la capital sinaloense.

Sus padres María Georgina Aragón Sánchez y Arturo Hernández, han sido su fortaleza para no rendirse y juntos iniciar en esta lucha contra esta enfermedad, los gastos han sido muy costosos y les esperan meses difíciles de enfrentar económicamente, ya que se esperan entre 6 a 8 quimioterapias, de las cuales ya le han aplicado dos sesiones.

“La mayoría de los gastos los hacen mis papás, porque con la llegada de la pandemia el hospital pediátrico ha dejado de recibir donaciones de las fundaciones y los insumos y medicamentos en su mayoría se han agotado, por lo que los gastos han sido muchos para hacer frente a mi enfermedad”, expresó.

Ante la difícil situación que vive Felipe y su familia, el gremio de ciclista escuinapenses se han unido a iniciativa del médico veterinario Armando González, para organizar y efectuar el próximo 16 de agosto, una “Rodada con causa” que tiene como objetivo recaudar recursos para ayudar a sanar a un gran ciclista.

La rodada será de Escuinapa a Culiacán, el contingente de ciclistas recorrerá 300 kilómetros, para hacer conciencia e invitar a todos los sinaloenses y deportistas estatales y nacionales a sumarse a esta noble causa, haciendo su donativo a la siguiente cuenta 5204 1672 5266 5997 que está a nombre de su mamá María Georgina Aragón Sánchez.

El contingente de ciclistas saldrá de Escuinapa y se espera que se sumen de otros municipios del estado, el recorrido culminará en el hospital pediátrico de Culiacán en donde los esperará Felipe, en donde estará internado realizando su tercera quimioterapia.

“Es un sentimiento muy bonito el saber lo que están haciendo por mí y mi familia, me dan ánimos para salir adelante y ver qué harán una rodada tan larga, que me dan ganas de recuperarme para en un futuro yo hacerla como agradecimiento”, expresó con una gran sonrisa Felipe.