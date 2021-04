Reanuda actividades de campaña el candidato Hugo Moreno en Escuinapa tras amenazas

Sinaloa.- El candidato Hugo Enrique Moreno Guzmán, a la presidencia municipal de Escuinapa reanudó sus actividades de campaña, después de haber permanecido el fin de semana resguardados, ante las amenazas recibidas a varios integrantes de las brigadas que conforman su equipo de trabajo en este proceso electoral, con miras a las elecciones que se efectuarán el próximo 6 de julio, en donde se renovaran las alcaldías, diputaciones locales, federales y la gubernatura en Sinaloa.

Las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano iniciaron en el crucero de Miguel Hidalgo y Gabriel Leyva, en donde saludó a los transeúntes y a conductores que circularon por estas rúas que son las más transitadas de la ciudad.

Moreno Guzmán acompañado de su planilla a regidores y de su equipo de trabajo realizó un recorrido por la calle Miguel Hidalgo hasta llegar a la Occidental.

La reactivación de los actos de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano han sido resguardados en todo momento por elementos de la Policía Estatal, ya que la tarde del lunes, mientras se realizaba la conferencia de prensa se vieron varias unidades resguardado la zona. Al igual que durante la mañana de este martes en el recorrido en el primer cuadro de la ciudad, se observó la presencia de los uniformados.

La candidatura del PAN se mantiene tranquila y sin incidentes

El candidato a la alcaldía por Acción Nacional, José Luis Villagrana Olivares informó que su campaña se ha desarrollado de manera tranquila y pacífica, en donde ha aprovechado para llevar sus propuestas a los ciudadanos.

“Yo he andado muy tranquilo, con mis campañistas casa a casa, las campañas y los candidatos debemos ser serios, darle confianza a la gente. Desde que me fui a registra al Consejo Municipal yo le di a su presidenta Carolina Astorga un convenio de civilidad, en donde nosotros nos comprometimos a dirigirnos con respeto a los demás candidatos, les pedí que no trabajar con esos Facebook falsos, que no agredieran a la gente detrás de un escritorio, por eso estoy tranquilo, porque hemos respetado y tenemos un pacto de civilidad”, expresó el candidato blanquiazul.

Dijo que Escuinapa merece gente sería, capaz de encabezar un buen gobierno, por ello se ha enfocado en llevar sus mejores propuestas a los ciudadanos.

Finalizó diciendo; “Los problemas que hemos registrado ha sido que nos han quitado publicidad en algunas zona, pero más allá de eso hemos realizado una campaña tranquila, en donde caminamos casa a casa, llevando nuestras propuestas y la gente nos recibe muy bien, afortunadamente ningún ciudadano nos ha agredido, al contrario me dicen Villagrana es tú momento, estamos contigo y cuentas con mi familia, y la verdad que eso me llena de satisfacción, me tiene tranquilo y contento, esperemos seguir así hasta el día de la elección”.

Se intentó tener contacto con la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Fernanda Oceguera Burques, pero no se pudo contactar vía telefónica, para poder efectuar una cita para una entrevista.