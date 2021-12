Rechazan reelección del titular del Órgano Interno de Control de Escuinapa

Escuinapa.- Marco Antonio Casares Acosta, culminó su periodo al frente del Órgano Interno de Control y solicitó su reelección, pero fue rechazada por el Síndico Procurador quien señaló haber sido omiso y anunció que tiene en proceso dos demandas en su contra.

En la sesión extraordinaria de cabildo realizada este martes 28 de diciembre, Casares Astorga presentó un informe de actividades al frente del OIC, sin presentar resultados de su labor y de las denuncias y procesos que se tienen en este organismo investigador y resolutor.

Casares Astorga les dio una explicación a los integrantes de cabildo, sobre la función de OIC y al culminar informó que esté 28 de diciembre, culmina su periodo al frente del OIC, por lo que hizo la solicitud para continuar en la titularidad del Órgano Interno de Control.

José Antonio Prado Zarate, síndico procurador tomó la palabra para especificar las responsabilidades que tiene OIC, de las cuales señaló fue omiso.

"Es lamentablemente que dicho órgano y su titular que deben ser el ejemplo a seguir en el cumplimiento de la ley y reglamentos a qué está sujeta la función pública, su titular sea omiso en su cumplimiento de las mismas, ya que a tres años de su nombramiento es la primera comparecencia para rendir un informe ante este cabildo, si es que le podemos llamar informe al documento que nos exhibe como tal, cómo podemos prevenir y corregir el actuar de los funcionarios o particulares que actúan al margen de la ley, si el encargado del OIC actúa de manera ilegal, sin cumplir con sus obligaciones", señaló Prado Zarate.

Continuó diciendo que no se puede tener transparencia en el manejo de los recursos públicos, no se tiene informe alguno de auditorías y revisiones a la administración saliente, no existen constancias en actas de cabildo en donde se haya brindado informes semestrales o anuales pese haber sido requerido por la síndica procuradora anterior.

Aunado a que se ha negado a coordinarse con la sindicatura a su cargo, ha rechazado ser supervisado y revisado en su cumplimiento de sus actividades.

El síndico procurador finalizó diciendo que existen dos denuncias presentadas de manera formal en contra del titular del OIC por las omisiones e incumplimiento a las funciones y obligaciones que la ley le impone, por lo que solicitó de manera pública que Casares Acosta se abstenga de realizar actividad y función alguna, ya que ha concluido su periodo como titular, por qué de hacerlo será sujeto a sanciones administrativas o penales.