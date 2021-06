Recibe constancia de mayoría Blanca García que la acredita como alcaldesa de Escuinapa

Sinaloa.- Blanca Estela García Sánchez, abanderada de la candidatura común del Partido Sinaloense (PAS) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recibió la constancia de mayoría, que la acredita como la primera mujer que asumirá el cargo de presidenta municipal de Escuinapa, Sinaloa, que ha sido electa por el pueblo.

Acompañada de decenas de simpatizantes y militantes de PAS y Morena, Blanca García inició su recorrido del triunfo sobre la calle Miguel Hidalgo y recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar a las instalaciones del Consejo Electoral Municipal, en donde ya la esperaban las autoridades electorales para efectuar el protocolo oficial para la entrega de la constancia de mayoría.

Carolina Astorga Acuña, consejera presidenta del Consejo Electoral Municipal fue la encargada de hacer entrega de este documento que pudo realizarse su entrega después de efectuar el recuento total de los votos emitidos a las 89 urnas de ayuntamiento que fueron instaladas en el municipio.

En entrevista para EL DEBATE la hoy presidenta municipal electa hizo un reconocimiento al personal del Consejo Electoral, por su ardua labor y su profesionalismo de ejercer una elecciones clara y transparente que han dado certidumbre a los escuinapenses.

“Me siento muy contenta y muy agradecida por todo el apoyo de los escuinapenses, que hayan depositado su confianza en mi persona, que haya salido a ejercer su voto en este proceso electoral, ya soy la presidenta municipal electa democráticamente”, dijo con una amplia sonrisa Blanca García.

Continuó diciendo que; “El agradecimiento a toda esa avanzada que caminó conmigo esos 60 días y el agradecimiento al apoyo incondicional de mi líder Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien desde el domingo en la madrugada mandó a sus asesores y abogados para que se mantuvieran muy pendiente de este proceso de conteo, en donde se vio el voto por voto, y los resultados fueron los que nosotros teníamos contemplados”.

Mencionó que tomará un descanso para ver a su familia, pero no va a parar porque tiene que ver cómo vamos a organizar el ayuntamiento, para iniciar con el organigrama tanto de ayuntamiento y DIF, para elegir a esas personas que la van acompañar, para tener ese gobierno que siempre ha pregonado, honesto, transparente y ante todo de respeto.

“Necesito ver cómo vamos a recibir el municipio y tengo que vislumbrar desde ahorita, ver lo de la entrega recepción, porque yo sé que voy a encontrar un municipio devastado, sin parque vehicular y enfocarme en prioridades”, señaló.

Dijo que buscará tener un acercamiento con el gobierno de Emmett Soto Grave, ya que cuando fue candidata intentó entrevistarse con él y nunca atendió esa petición.

“El presidente municipal que es emanado de Morena le pedí una audiencia con él para que me recibiera, nunca me contestó y nunca me recibió cuando yo era la candidata de su partido, nunca mostró ese interés. Pero esperaré recibir mi constancia para buscar ese diálogo, porque se requiere tener comunicación con el actual gobierno para hacer equipo, porque somos escuinapenses y lo que buscamos es el bien común de Escuinapa”, concluyó García Sánchez.

