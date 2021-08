Recibirán en Mazatlán a cruceros bajo estrictos protocolos sanitarios

Sinaloa.- La autoridad municipal de Mazatlán tiene definida la logística y protocolos sanitarios para el arribo del crucero turístico el 24 de agosto.

El secretario de Desarrollo, Turismo y Pesca (Sedectur) del Ayuntamiento de Mazatlán, Luis Terán Tirado, resaltó que cuidará cuántos pasajeros irán en el transporte turístico y de taxis.

El buque turístico viene con 4 mil 500 pasajeros además de los tripulantes. El buque Panorama de la empresa naviera Carnival arribará a la 7:00 horas en trece días y con esto se reabre la actividad de cruceros que estaba suspendida por la emergencia sanitaria por covid-19 en el mundo.

Prevención

Los protocolos para los tours para los cruceristas en el Centro Histórico están muy bien organizados para evitar las aglomeraciones de los turistas y la población local.

Terán Tirado explicó que el transporte turístico y las vans que mueven a los visitantes van a funcionar a un 50 por ciento.

Asimismo el servicio de taxis será de dos a tres pasajeros. En los sitios a los que acudan también se les va requerir la cartilla de vacunación.

La mayoría de los pasajeros son personas mayores de 50 años de edad. De los que viajan en el crucero hay un 2 por ciento que no están vacunados; esta población en su mayoría son niños y jóvenes menores 18 años, y quien no está inmunizado no bajará del crucero.

Beneficio

Encargados de tienda de conveniencia de los alrededores del muelle turístico, Centro Histórico y taxistas, dicen que el arribo de este crucero es muy esperado luego de casi dos años por la emergencia sanitaria.

Enrique Estrada es taxista, resaltó que van atender todos los protocolos a fin de reducir riesgos de contagios de covid durante la visita de cruceristas. Las ganancias no serán como antes de la pandemia ya que habrá turistas que decidan quedarse en el buque, pero es bueno lo que obtengan.

El Dato

Turistas

El crucero turístico Panorama de la compañía naviera Carnival, es el primer crucero que viene a Mazatlán luego de suspender actividades por la pandemia de covid-19. Traerá a 4 mil 500 pasajeros.

