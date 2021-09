Recibos rojos para morosos de Jumapam divide opiniones en Mazatlán

Sinaloa.- La ciudadanía opinó a favor y en contra sobre los recibos rojos de morosos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam). Algunos aseguran que es injusto, sobre todo para las personas que son de escasos recursos que en ocasiones no pueden solventar los gastos.

Otras personas dijeron que la idea de las autoridades es buena, pues hay gente que tiene deudas de más de 20 mil pesos.

La acción

A partir del mes de septiembre, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán implementará el uso de recibos impresos en color rojo para cobrarle a los usuarios que tienen retraso en el pago mensual de sus consumos.

Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de Jumapam, precisó que el rezago del padrón de usuarios alcanza el 40 por ciento, de un total de 188 mil, por lo que se están aplicando diferentes estrategias para abatir la cartera vencida y darle mayor solvencia a la institución, para seguir realizando los servicios.

“Hay gente que no paga porque no quiere”: Elva Alicia Spain, ciudadana

Elva Alicia Spain es gestora social y está a favor de la nueva acción de Jumapam. “Muchas veces, la gente hace desidia de no pagar. Por ejemplo, los pensionados que les cobran menos, que son 80 pesos, hay gente que en verdad no tiene, pero muchos no pagan porque no quieren.” Comentó que hay personas a las que les llegan apoyos del gobierno.

“Hay gente que tiene años debiendo dinero. Yo me encargo de gestionar descuentos de recibos de agua, y hay quienes deben hasta más de 40 mil pesos. Las autoridades nos hacen el favor de descontarnos. Tenía un amigo y debía 42 mil pesos, y el alcalde nos autorizó y solo pagó 7 mil pesos, ya es una ayuda.”

Spain detalló que la ciudadanía no debe dejar que se acumule el pago, porque después es más difícil liquidar.

“Creo que la Jumapam hace bien su trabajo y está justa la campaña, porque a veces no se vale que unos paguen y otros no. Algunos ya es baquetonada que no paguen su recibo, si es lo que debemos priorizar, todos los servicios, también la luz”, concluyó.

“No se vale que nos marquen los recibos”: Jesús Soto Márquez, Ciudadano

A Jesús Soto Márquez ya le llegó el recibo en color rojo y se sorprendió. “Me asusté cuando vi que me llegó el recibo diferente a los demás. Lo que yo pienso es que es injusto, porque se supone que nos cortan el agua hasta que se llegue el plazo de los tres meses, yo solo me atrasé uno.”

Dijo que mucha gente no está enterada de la nueva campaña que lanzó Jumapam y se alarmó al observar su recibo distinto.

“Está muy mal porque antes te daban más oportunidades, y sé que mucha gente tiene la culpa, pero hay más que necesitamos y no podemos solventar todos los gastos de una.”

Destacó que las autoridades deben de realizar un estudio socioeconómico, pues le parece injusto que a la gente más vulnerable la presionen para pagar el servicio de agua potable. Además, no se les descontaron las dos semanas que no hubo agua.

“Creo que las autoridades no son justas porque quieren ser exigentes, entonces, nos debieron descontar las dos semanas que no hubo agua, no teníamos ni para el baño”, finalizó.

“Nos presionan ahora con tanta crisis que hay”: Mónica del Rocío Venegas, ciudadana

Mónica del Rocío Venegas destacó que es injusto que en plena crisis por la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, presionen a las familias para que paguen su recibo de agua.

“Está la pandemia, uno se las ha visto muy duro con esta enfermedad. Hay familias enteras que nos enfermamos, estamos muy gastados y a veces no tenemos ni para pagar el recibo”, expresó.

La madre de familia comentó que tiene hijos y tiene que comprar primero su despensa y tener para los gastos de los menores de edad.

“Ellos no quieren saber si tenemos otros gastos o no, ahora, si tan exigentes se ponen, entonces que nos rebajen los más de 10 días que estuvimos sin agua. Ahí anduvimos batallando porque no teníamos ni para lavar un traste”, dijo Venegas.

Mónica del Rocío comentó que Jumapam debe comprender al ciudadano y esperarlo a que pague. “Solo deben de llegarle esos recibos a la gente más de cuatro meses”, concluyó.