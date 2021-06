Reconoce Manuel Antonio Pineda triunfo de Morena en el Distrito 24 en Sinaloa

Sinaloa.- Manuel Antonio Pineda Dominguez, quien fuera candidato a diputado local por el Distrito 24 en Sinaloa, agradece a los votantes, y desea lo mejor para las nuevas autoridades electas.

"Lo más importante para mí es respetar la voluntad de la mayoría, los ciudadanos tomaron una decisión que respeto. Me toca seguir trabajando en la salud, cómo médico al servicio de los más necesitados”, dijo.

Reiteró también que cuando solicitó licencia, afirmó no regresar al Ayuntamiento y lo cumplirá. "Cuando pedí licencia lo dije y lo cumplo, no regresaré al Ayuntamiento. Me regreso al consultorio, a ponerme al servicio de la gente en mi profesión que es mi camino de vida", mencionó.

Pineda Dominguez, deseó lo mejor a las autoridades electas, y agregó que a pesar de ser una elección cerrada, en democracia solo hay un ganador.

“Son ellos, y por eso los felicito y reconozco. Esperemos que los ciudadanos del sur del estado, vean concretados sus sueños y anhelos de mejor calidad de vida”, finalizó.

