Reconocen afectaciones a comercios por obras en la Rafael Buelna

Mazatlán.- El secretario general de la Canaco Guillermo Romero reconoció que algunos comercios establecidos en la zona de remodelación de la avenida Rafael Buelna ya están sufriendo las consecuencias.

Indicó que está construcción, como todas las obras de infraestructura en el tema de las vialidades son positivas, sin embargo si habrá una afectación fuerte para el comercio que no será de una semana ni dos sino que será prácticamente de meses, debido a que los automovilistas preferirán recurrir a comercios donde no tengan problemas de acceso y eso provocará ventas bajas en esa zona.

Esto no va a ser a corto plazo va a ser a largo plazo y si la afectación va a ser de varios meses para el comercio de la zona esperemos que esto rápidamente se restablezca.

Actualmente el tránsito por el lugar ya está muy accidentado y a pesar de las reuniones que se han tenido con las autoridades, si habrá afectaciones al comercio pues hay negocios que ya no están abriendo por la falta de acceso a los mismos y la incosteabilidad de su operación en esta situación.

Ahorita pues hay negocios que ya algunos no están abriendo por la situación que no puedes llegar al comercio, no puedes llegar al restaurante y esto hace pues que si tengas afectaciones en la planta laboral, estimó.