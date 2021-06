“Recorreré las colonias para llevar ayuda a los niños”: Alcalde infantil de Mazatlán

Sinaloa.- Emocionado y sin poder creer que se convirtió en el presidente municipal infantil, así se encontraba ayer en su hogar, Alejandro de Jesús Cervantes Gutiérrez. El nuevo alcalde infantil de Mazatlán tiene 10 años y actualmente cursa el quinto grado de primaria.

“Cuando me enteré de la noticia, me sentí muy emocionado y lloré. No creía que yo fuera a ganar”, dijo aun emocionado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sus maestros y compañeros se entusiasmaron mucho y aplaudieron el triunfo de Alejandro.

La característica del infante es la seriedad y el vestir de manera formal su uniforme. Desde sus zapatos limpios hasta su playera bien planchada.

Leer más: Podría terminar antes la sequía, augura gerente de la Jumapam en Mazatlán

La preparación

Para obtener el título que lo acredita como primera autoridad infantil, Alejandro tuvo que aprender discursos desde que luchó por la clasificación hasta lograr su objetivo.

Pero no estuvo solo, contó con el apoyo de su profesor, Óscar; la directiva de su colegio, el centro educacional Los Tréboles.

Otro de los alumnos del mismo colegio conforma el cabildo infantil, junto a Alejandro, Eduardo, quien cursa el tercero de primaria. Le tocó ser el primer regidor. Otra compañera de su salón obtuvo el puesto de séptima regidora.

Otro de los motivos por el cual el alumno luchó y logró el nombramiento fue gracias a sus padres. Todos los días, su mamá o su papá lo apoyaban para que se aprendiera todos sus diálogos.

Entre risas confesó que la compañía de su papá le dio suerte, pues fue con el único que pudo aprenderse toda su ponencia.

Reconoció que cuesta mucho llegar hasta la etapa final, pues son proyectos que se tienen que armar en grande.

Proyectos

Uno de los proyectos que tiene planeados el presidente municipal infantil es realizar recorridos por las colonias vulnerables con el fin de apoyar a los que menos tienen.

Dijo que lo hará en los próximos días. Pasará reportes de lo que detecte para que se lleven apoyos a esos sectores, especialmente para el apoyo de los menores en situacion de vulnerabilidad.

Alejandro realizará su trabajo el fin de semana. Mañana se reunirá con el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres. Esto lo tiene nervioso y emocionado pues quiere conocer y platicar con el mandatario municipal, además recorrer las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

El mensaje

El mensaje del alcalde Alejandro de Jesús Cervantes Gutiérrez es que sean fuertes y busquen lo positivo a pesar de lo complicado que es la enfermedad del Covid-19.

Exhortó a los niños de Mazatlán a tomar todas las medidas de sanidad y resistir el estrés que conlleva las clases virtuales.

Alejandro asistió a clases presenciales por dos semanas, sin embargo, tuvo que regresar a su hogar debido al aumento de casos activos por Covid-19.

A pesar de estar poco tiempo en las aulas, Alejandro dijo sentirse muy feliz, pues esperaba con ansias el regreso a las clases presenciales, para ver a sus maestros, pero sobre todo, para volver a ver y jugar con sus amigos.

Alejandro de Jesús espera que la ciudadanía se cuide, pues otro de sus sueños es volver a la normalidad, estar en su escuela junto a sus compañeros.

Dijo que ha sido difícil adaptarse a estar solo en casa y en ocasiones se aburre de estar encerrado.

Leer más: Sindicato de la Salud deplora declaración de "El Químico" en Mazatlán

Perfil

Nombre: Alejandro de Jesús Cervantes Gutiérrez.

Edad: 10 años.

Lugar: Mazatlán.

Profesión: Alumno de quinto grado de primaria en el colegio Los Tréboles.

Trayectoria: Gracias a su esfuerzo y dedicación, logró convertirse en el alcalde infantil municipal del puerto de Mazatlán.

El Dato

Cuidados

Alejandro de Jesús Cervantes espera que toda la población respete las medidas sanitarias para evitar que surjan rebrotes y disminuir los casos activo por Covid-19. Quiere volver a las clases presenciales para jugar con sus compañeros.

Sube la marea y el agua invade los campos pesqueros de La Pitahaya y Boca del Río en Guasave

Síguenos en