Mazatlán, Sinaloa.- Con el incremento en el consumo de alcohol en estas fiestas decembrinas, también suben los accidentes al volante y en motocicletas por lo que Tránsito y Educación Vial llaman a la prudencia e implementarán el alcoholímetro en vías principales para evitar incidentes.

Jóvenes protagonizan accidentes

El comandante de tránsito Jorge Olivas Valentín comentó que los jóvenes de 25 a 35 años son los principales protagonistas de accidentes viales derivados de ingesta de alcohol, por lo que de miércoles a sábado se implementará el alcoholímetro aleatorio como medida preventiva.

Los incidentes suelen darse principalmente en motocicletas, pero también en automóviles y aunque las multas iniciales son de 25 salarios mínimos, los jóvenes reinciden de acuerdo con un padrón manejado por tránsito, por lo que posteriormente se les aplican sanciones de 35 salarios mínimos.

“Las fiestas hay que disfrutarlas, pero que entonces designen un conductor designado porque hay mucho consumo de alcohol en estas fechas decembrinas, por eso se les hace el llamado a prevenir”.

Debido al incremento de percances, se pretende instalar esta medida preventiva en las avenidas Gabriel Leyva, Ejército Mexicano y Peche Rice.

Asimismo, se espera se incrementen los accidentes con la cercanía de los festejos navideños y por la llegada de familiares de Estados Unidos y otros estados del país, el aforo vehicular se incrementó en un 50 por ciento esta semana.

Reforzarán alcoholímetro ante aumento de accidentes. FOTO: El Debate

Piden coadyuvar

El subcomandante y coordinador de Educación Vial en la zona sur, Roberto Jaime Rodríguez, dijo que en estas fechas debido al desvelo y el alcohol ocurren los accidentes más aparatosos, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a cuidar a sus familiares para que eviten manejar en este estado.

“Muchas veces los familiares se lamentan porque un integrante estaba conviviendo con ellos y sufrió un accidente, por eso es recomendable llevarlos a sus casas, no dejar que manejen o quitarles las llaves y hacer uso de transporte público”.

Con la ingesta de alcohol, el estado físico y mental no es el correcto por lo que los conductores no están en las condiciones adecuadas para manipular un vehículo porque se afectan los cinco sentidos que no permiten la reacción oportuna al conducir, dijo.

Por lo anterior, se pide tener precaución y medir la ingesta de alcohol, no combinarlo al manejar un vehículo y tomar medidas preventivas.

Jaime Rodríguez, hizo un llamado a los familiares a cuidar a los jóvenes, verificar dónde están y que no manejen en estado de ebriedad porque el estado inconveniente y trasnochado, suele provocar accidentes y hechos de tránsito donde se puede perder la vida.