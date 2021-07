Reforzarán prevención de violencia familiar en Mazatlán durante el verano

Sinaloa.- Con el inicio del periodo de vacaciones escolares, se incrementa el riesgo de violencia familiar ante la falta de actividades para niños y jóvenes, aunado a la recomendación de seguir respetando los protocolos sanitarios por la pandemia, dijo María del Carmen Ramírez Morales, directora de Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán, Sinaloa.

Mencionó que este tema fue abordado durante la reunión semanal de la Mesa para la Construcción de la Paz, en la que participan dependencias de los tres niveles de gobierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por ello, dijo que se acordó un trabajo conjunto y bien coordinado entre todas las instancias, principalmente Seguridad Pública.

Leer más: Se llena Mazatlán de visitantes pese a la emergencia sanitaria por Covid-19

“Uno de los acuerdos a los que llegamos en esta Mesa Regional, es que vamos a trabajar en conjunto y de manera muy coordinada y muy puntual la Secretaría de Seguridad Pública a través de Uneprevif, con el Instituto Municipal de las Mujeres, para dar seguimiento a los casos de violencia familiar. Nos preocupa que en este periodo vacacional, los niños y las niñas van a estar en casa, no van a tener actividades qué hacer, van a estar en un encierro. Tenemos que estar previniendo que en sus casas no sean generadores de violencia, y en eso que tenemos que estar trabajando”, explicó la titular de IMMUJER.

María del Carmen Ramírez, hizo recomendaciones a los padres de familia.

“A los padres de familia se les pide, se les invita que trabajen con sus hijos en actividades lúdicas, todo lo que sea recreativo, que no sea tanto nada más juegos bélicos en la computadora, televisión o en cualquiera de sus aparatos; que el tiempo que vayan a tener de descanso o de receso educativo, lo vayan empleando en esa comunicación asertiva entre padres e hijos. Es un momento oportuno para ello, para que no se generen conflicto entre la familia y no se genere la violencia”, reiteró la funcionaria.

Ramírez Morales agregó que todas las dependencias de seguridad reiteraron su disposición de atender los llamados de auxilio de la ciudadanía y canalizarlos a la Unidad para la atención de los adultos mayores o a la Procuraduría de atención a menores de edad, o a donde corresponda.

AMLO contradice a Jorge Ramos al presentar datos del gobierno

Síguenos en