Refrenda Químico Benítez apoyo total a músicos de playa en Mazatlán

Mazatlán.- El alcalde Luis Guillermo Benitez Torres refrendó su apoyo total a los músicos de playa, con los que se reunió la mañana de hoy, luego de que éstos hicieron una marcha pacífica para denunciar supuestos abusos por parte de elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

El encuentro fue en la sala de Cabildo, donde el Primer Edil escuchó atento las demandas de los músicos, entre éstas definir un horario para que ellos puedan trabajar en las playas, y un trato digno entre ellos, policías e inspectores de Oficialía Mayor.

"Estoy totalmente en contra de la violencia, estoy a favor de que trabajen, sin embargo, estamos viviendo tiempos que tenemos que cambiar las forma de hacerlo, y adaptarnos. Si ustedes no fueron groseros o golpearon a la policía, o quisieron golpearlos, no tenían por qué haberlos esposados; yo no estoy de acuerdo", expresó el Químico.

Se comprometió a dar seguimiento a sus denuncias y acordó con ellos que podrán tocar su música en la playa hasta las 20:00 horas, y deberán cumplir con los protocolos de sanidad implementados por el Gobierno Municipal.

En la reunión estuvieron un representante de Secretaría del Ayuntamiento, el Oficial Mayor Javier Lira González y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.