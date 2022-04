Refugio, mujer policía en Escuinapa, sufrió acoso de su superior, hoy está en espera de justicia

Sinaloa.- Recién egresada del Instituto Estatal de Ciencias Penales, Refugio, originaria del municipio de Escuinapa, Sinaloa, decidió ingresar a la Policía Municipal para servir a su comunidad, pero desde el principio comenzó a ser acosada sexualmente por sus superiores.

“Desgraciadamente tuve insinuaciones a cambio de favores sexuales, ascenso, dinero. Al negarme comencé a sufrir el hostigamiento laboral. Primero hostigar a mis compañeros para que no me dirigieran la palabra, llamarme la atención en público, en radio, señalarme y poniéndome en situaciones que pusieron en riesgo mi integridad física”, explica la policía municipal activa de Escuinapa.

Nunca se quedó callada, Refugio, a quien se le cambió el nombre por seguridad, detalló que primero informó al director de la corporación lo que estaba pasando, quien a su vez le recomendó poner la queja en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.

“De ahí le dieron toda la información a mi hostigador, él mismo entregó los citatorios a mis testigos. Ahí supe que no iba a proceder”.

Situación de riesgo

Una situación de riesgo la hizo interponer la denuncia ante el Ministerio Público. “El Día de Muertos del 2019 me dejaron cuidando el panteón, sola, en el turno de noche y la orden era que nadie me diera apoyo. Afortunadamente llegó un grupo de militares a instalarse en el gimnasio municipal y me sentí un poco resguardada. Ya estaba valiéndose de su jerarquía para exponerme y en cualquier momento podía atentar contra mí y decir que fue por trabajo”, explicó.

En ese tiempo, Refugio buscó al Instituto Sinaloense de las Mujeres, de quienes recibió, dijo, mucho apoyo, tanto que solicitaron que interviniera el secretario de Seguridad Pública Estatal, en ese entonces, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien dio la orden para que todo se solucionara de inmediato.

Solución temporal

“Lo más fácil fue moverme del operativo al administrativo. Me quitaron de mis funciones, hasta la fecha sigo en administrativo”.

El caso de la policía de Escuinapa sigue detenido, pero ya se interpuso también una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes hicieron una recomendación a la corporación y solicitaron una orden de restricción para el hostigador, por lo que no puede ser superior de ella.

“Me sentía con mucho temor y solicité seguridad, pero me iban a mandar a mis compañeros, a los que él tenía al mando y decidí negarme a recibir seguridad”.

Apoyo familiar y social

Recalcó que el sostén de su familia fue indispensable para salir adelante, incluso, agregó, el apoyo que le brindó la sociedad en la calle, pues cuando el caso se hizo público no hubo ningún señalamiento en su contra, al contrario, dijo, mucha gente brindó palabras de aliento para ella y de repudio para el acosador.

“A veces la gente es cruel con sus comentarios y pensé que al comentar lo que había pasado me iban a criticar y a señalar, pero no fue así, me sorprendió el apoyo de todos”, agregó.

Finalmente, recomendó a las niñas y jóvenes que sueñen con ser policías a hacerlo con mucha dignidad. “Esa estrella que traemos en el pecho debe tener mucho respeto, porque si de por sí la ciudadanía nos tacha de corruptos, creo que tenemos la oportunidad, como mujeres que genera un poco más de confianza, de demostrar que somos capaces, dignas. Mi lema siempre es ser digna y firme. Siempre portar con dignidad el uniforme, porque es la muestra que le damos, en mi caso a mis hijos, pero de todos a la sociedad”.