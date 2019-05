Regatean a sindicalizados pago de sueldos caídos

Escuinapa.- Los cinco trabajadores sindicalizados que fueron despedidos al inicio de la administración de Emmett Soto Grave rechazaron su reinstalación. El motivo fue que se les ofrecía solo el 50 por ciento de los sueldos caídos y la reubicación de su área laboral.

Fue en noviembre pasado que el Ayuntamiento, a través del área de Oficialía Mayor, realizó una reingeniería laboral que consistió en el despido de 85 a 90 trabajadores, en los que iban incluidos personal de confianza y ocho sindicalizados con antigüedades desde 13 a 24 años de servicio.

A las pocas semanas, tres de los ocho sindicalizados fueron reinstalados, sin embargo los otros cinco empleados no corriendo con la misma suerte.

Meses difíciles

Después de permanecer por seis meses en espera que el gobierno municipal les regresara su trabajo, en el que han laborado por más de 20 años, la propuesta de su reinstalación llegó, pero no fue como lo esperaban.

“La verdad, han sido seis meses bien difíciles, en los que no hemos recibido las prestaciones que por ley ya habíamos ganado, como lo es el aguinaldo y la canasta básica. Hasta la fecha no hemos recibido ni un solo centavo, y finalmente, cuando nos llaman para reunirnos para nuestra reinstalación, nos salieron que solo nos iban a pagar el 50 por ciento de los sueldos caídos y que seríamos reubicados, motivo por lo que no aceptamos”, expresaron los afectados.

Esmeralda Lizárraga González, con 20 años de servicio, fungía como delegada de Salud en DIF Municipal; Celia Ruiz Ramos, con 24 años de labor, encargada de la biblioteca en Isla del Bosque; Juan Camacho Padilla, 20 años de antigüedad, Desarrollo Social; Míriam Conteras Rodríguez, 13 años, secretaria de archivo en el DIF, y Rosy Alduenda, del Sistema DIF.

“Mi plaza es como delegada de la salud en Sistema DIF y me ofrecieron mandarme de recepcionista, y que solo nos pagarían el 50 por ciento de los sueldos caídos. Nuestro abogado nos recomendó no aceptar esa propuesta, ya que los cinco hemos realizado un proceso legal en contra del Ayuntamiento”, señaló Lizárraga González.

Ruiz Ramos dijo que a ella le ofrecieron que sería reubicada como bibliotecaria, y que de la Isla del Bosque (donde radica), sería enviada a la biblioteca de Palmillas.

En desacuerdo

Salvador Alcaraz Manjarrez, abogado de las cuatro personas despedidas, dijo que fueron dos motivos por el que rechazaron la propuesta que hizo el Ayuntamiento para su reinstalación. El primero, porque no se logró llegar a un acuerdo por los salarios caídos. Hubo propuestas pero fueron rechazas por los trabajadores por considerarlas injustas, y la segunda, que los quieren reubicar en trabajos diferentes a los que desempeñaban.