Regidor del PAS pide a Benítez Torres que denuncie supuestas amenazas; su palabra está devaluada, afirma

Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Benítez Torres, dice sentirse amenazado ya que Cuen le ha gritado tres veces. Por su parte, el regidor Reynaldo González, del PAS, le pide que denuncie, aunque su palabra está devaluada, afirma.

"Espero que Cuen no busque hacerme algo porque ya me ha gritado tres veces. Si algo me pasa, ya saben quién es el culpable. Sí amenaza, eh, es... no digo qué es porque es una mala palabra”: Luis Guillermo Benítez Torres

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que se siente amenazado por el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues según ya le ha gritado tres veces.

“Espero que Cuen no busque hacerme algo porque ya me ha gritado tres veces. Si algo me pasa, ya saben quién es el culpable, ¿no? ¿Está bien o está mal, secretario? Lo digo porque veo que se ríe el secretario del Ayuntamiento, pero ya no voy a hablar mal de la gente, mejor hay que festejar. Sí amenaza, eh, es… no digo qué es porque es una mala palabra, entonces mejor la omito”, expresó Benítez Torres.

Más ataques

Luego de las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya en el sentido de que la UAS eroga recursos en apoyo al Partido Sinaloense y que hay directores que son presidentes de comité en el PAS, el alcalde Benítez no se quedó atrás y también opinó.

Dijo que hay regidores del PAS que aparecen como trabajadores de tiempo completo en la máxima casa de estudios y, a su vez, laboran en la comuna. “¿Cómo se explican que los regidores del PAS trabajen de tiempo completo en la universidad y de tiempo completo en el Ayuntamiento? ¿Es posible eso? Que ellos aclaren la situación porque es una burla al pueblo. Es una burla servirse a través de la universidad y servirse a través del gobierno municipal. Lo hablo porque es la línea del gobernador”, sostuvo.

Benítez Torres aseveró que su administración ha sido criticada constantemente por los ediles, quienes, según él, solo reciben órdenes de los líderes del partido, y que los pasistas tomaron esa postura porque no decidió gobernar con ellos, pues el PAS ya no es aliado de Morena.

"Si ha recibido amenazas, que vaya a las instancias correspondientes. Aunque, para mí, su palabra ya está devaluada totalmente: primero dice una cosa, después dice todo lo contrario”: Reynaldo González Meza

Luego de las declaraciones del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, donde asegura que Cuen le gritó tres veces, se le cuestionó al respecto al regidor del PAS, Reynaldo González Meza.

El edil dijo que si el presidente municipal ha recibido amenazas, que vaya a las instancias correspondientes; aunque, para él, la palabra del Químico ya está devaluada.

Se contradice

“Cuando dijo del tema de proveedores de las lámparas, primero dijo que estaba todo bien, dijo que Fernando Pucheta iría a la cárcel porque había robado mucha lana; ahora dice que es su mejor amigo y que trabajarán juntos. ¿Qué valor puede tener la palabra de una persona si un día dice una cosa y otro día declara todo lo contrario?”, expresó González Meza.

El regidor pasista dijo que el ente investigador es quien determinará si es realidad o no las supuestas amenazas.

Respecto al adjetivo de “cáncer” que utilizó el Químico Benítez sobre el PAS, dijo que es una enfermedad muy triste, y esos ejemplos no deberían ser.

“Está como el tope que está por la catedral, se había dicho que costaba casi 300 mil pesos, ahora dice que no, que costó 190 mil, ahí nos damos cuenta el presidente que tenemos”, declaró Reynaldo González Meza. Recordó que a un día de su inauguración, se tuvo que volver a abrir para realizar una reparación y que incluso se convirtió en una alberca con las lluvias.

Te recomendamos leer:

Le duelen las críticas

Sobre las críticas que refirió Benítez Torres, Reynaldo González mencionó que al Químico le duele que el PAS lo haya demandado en la ASE y en la Fiscalía, sobre el tema de la adjudicación directa de las luminarias.