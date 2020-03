Regidora de Mazatlán denuncia amenazas por autorización de jubilaciones

Mazatlán.- Regidores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social denunciaron amenazas por la autorización de jubilaciones de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.

La coordinadora de esa comisión, Guadalupe Ríos Peña, señaló que su vida corre riesgo por esta situación, por lo que ya interpuso una denuncia en las instancias correspondientes.

En su momento hice la denuncia, ¡claro que la hice!, porque mi integridad estaba en peligro, y considero que todavía está en peligro.

Expresó que en lo personal, “como coordinadora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, he sido amenazada, fotografiada, intimidada, solo por querer hacer mi trabajo, el cual está basado en la legalidad, y nada por encima de la ley.”

Foto: Víctor Olivas/EL DEBATE

Hizo pública la inconformidad por parte de la Comisión ante los señalamientos o comentarios infundados y malintencionados con los que se pretende dañar el honor e imagen de los regidores, tanto como personas, como servidores públicos.

Sin acusar a nadie públicamente, la regidora dijo: “Aquí no señalo en particular a nadie, y no lo voy a señalar, solamente estoy haciendo los puntos ya mencionados, y sí, sí hice una denuncia, porque esto es muy grave y está en riesgo mi vida.”

Solicitud

En su solicitud, la Comisión exigió que algunos empleados beneficiados fueran llamados como testigos de la transparencia del proceso.

Esto con el fin de no afectar su imagen y evitar que sigan las agresiones.

“Solicitar la presencia de aquellas personas que han sido beneficiadas por esta administración... con una pensión o jubilación... para que sea directa, libre y espontáneamente interpelados por todas aquellas personas que han dudado de la honestidad y transparencia de los actos emitidos por esta comisión en el tema de pensiones y jubilaciones.”

Por este motivo, solicitó que haga constar lo señalado en el acta que se levante con motivo de la celebración de la Sesión de Cabildo número 33.

Sin embargo, rechazaron que el Órgano Interno de Control intervenga para iniciar investigación.

Respuesta

La síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, señaló que se tiene que dar seguimiento a otro nivel, sin embargo, quedará registrado en el acta la situación denunciada. “Tienen toda la confianza y el apoyo de nosotros, eso no esta a discusión; a discusión está por qué es amenazada, fotografiada, ¿por qué es intimidada si hace el trabajo bien?”

El presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres reiteró su apoyo y confianza hacia la regidora. Exhortó al voto simbólico del otorgamiento de la confianza a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como a todas las comisiones del Cabildo, como una muestra solidaria.