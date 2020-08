Regidora de Morena denuncia intimidación y acoso de parte de la actual administración en Escuinapa

Escuinapa.- Martha Elena López Corona, regidora de Morena denunció que ha sido víctima de actos de intimidación de parte de la actual administración, quienes la han atacado por medio de redes sociales a través de perfiles falsos.

La regidora dijo que los actos de intimidación iniciaron cuando empezó hacer señalamientos a la actual administración, de hechos que considera que no están siendo congruentes con los principios promovidos por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Todo inició porque como regidora en varias ocasiones he hecho varios cuestionamiento a la toma de decisiones que ha ejercido el actual gobierno que no les ha gustado y en una sesión de cabildo encaré al presidente municipal Emmett Soto de que no estaba respetando los principios de Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar”, mencionó la regidora.

López Corona dijo que otro enfrentamiento que tuvo fue al decir que no estaba de acuerdo en que como regidores se les depositaran 10 mil pesos de bonos extra en diciembre pasado, ya que de aguinaldo ya se les habían pagado 36 mil pesos.

Martha Elena López Corona, regidora de Morena. Foto: EL DEBATE

“Yo le dije que no estaba de acuerdo que hubieran hecho caso algunos regidores que solicitaron el pago de más dinero en diciembre, se nos depositaron 30 mil pesos de aguinaldo, el 26 de diciembre nos depositaron 10 mil pesos de bono y otros 6 mil pesos en enero. Les dije en ese tiempo que no era justo que teníamos que respetar los ideales de Morena”, explicó López Corona.

Al tiempo fueron surgiendo detalles que poco a poco fueron generando mayores enfrentamientos con la administración de Emmett Soto, por lo que empezaron las amenazas a través de redes sociales.

Desde hace varios meses que me siento intimidad, acosada y bajo amenaza, ha sido a través de redes sociales que se han enfocado atacarme de manera sucia en donde me señalan de traicionera y de estar en busca de dinero, cuando eso es una vil mentira, expresó.

La regidora de Morena dijo que la última amenaza recibida, fue cuando fue a una entrevistada en un programa de televisión y efectuó algunos señalamientos en contra del actual gobierno.

“Después de presentarme a un programa de televisión y señale las cochinadas que están pasando en la actual administración, por la noche me hicieron una llamada en donde me dijeron que “calladita me veía más bonita”, lo que me hizo sentirme atemorizada y decidí viajar a Tijuana para pasar unos días tranquila y sin problemas”, dijo la edil.

La regidora dijo que hizo esta información pública para que los escuinapenses estén enterados y de pasarle algo en contra de ella o su familia, hacer responsable a la administración de Emmett Soto Grave.