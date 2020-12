Regidora de Morena presenta informe de actividades en Escuinapa

Escuinapa.- Martha Elena López Corona, regidora de Morena presentó su informe de labores a los escuinapenses en donde destacó su labor en solitario para brindar apoyo a la población más vulnerable del municipio de Escuinapa, Sinaloa.

La edil destacó que con recursos propios y sin contar con el apoyo gubernamental, ha brindado apoyo a la población más vulnerable del municipio, con la entrega de sillas de ruedas, bastones, despensas y gestiones sociales.

“Yo proteste la enorme responsabilidad de ser regidora por Morena durante la administración 2018-2021, reconociendo que han sido dos años de intenso trabajo en la administración municipal, enarbolando los ideales y principios de mi partido que es no mentir, no robar y no traicionar, siempre pensando en el bien de los ciudadanos escuinapenses, de manera responsable y privilegiando el diálogo, así como la formación de consensos para lograr los acuerdos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo”, expresó la regidora durante su discurso.

Hizo énfasis que como integrante de la Comisión de Equidad de Género ha brindado apoyo a mujeres violentadas a las que ha canalizado a las diferentes instancias de gobierno como lo son Sistema DIF, Instituto Municipal de la Mujer y Seguridad Pública.

López Corona dijo que el realizar su labor como regidora no ha sido fácil, ya que se ha tenido que enfrentar a la insensibilidad de los funcionarios públicos quienes no le han brindado el apoyo para dar respuesta a la ciudadanía, por lo que ha tenido que hacer frente con recursos propios.

“El presente informe de labores lo someto a consideración de la sociedad como un ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía escuinapense, pese a que algunos servidores públicos han intentado detener mi labor social, más sin embargo no lo han logrado, ya que he predicado con los ideales de la Cuarta Transformación”, enfatizó.

La edil abanderada de Morena lamentó el nulo apoyo recibido por parte del actual presidente municipal, Emmett Soto Grave, que solo se ha limitado a ofenderla y tacharla de ignorante, simplemente por no estar de acuerdo con sus ideales y su manera de gobernar.

“Yo no he tenido el apoyo de la administración de Emmett Soto, yo me he cobijado con un diputado y una regidora de la ciudad de Tijuana que son originario de Escuinapa, quienes me han apoyado para poder ayudar a las familias más vulnerables de nuestro municipio”, puntualizó López Corona.