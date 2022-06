Regidores denuncian agresión de funcionaria hacia regidora del PAN en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinalao.- El enfrentamiento verbal entre una regidora y una funcionaria municipal fue denunciado por los ediles en la sesión ordinaria de cabildo número 14, que se realizó la mañana de este martes 31 de mayo.

Jazheel Estefanía Acosta Alemán, regidora del PAS solicitó el uso de la voz, para solicitar que la sesión que había sido convocada de manera pública, se hiciera privada, accediendo a su petición, los medios de comunicación y personal externo a cabildo fueron sacados del recinto.

Se presume que en lo privado se relató la supuesta agresión de una funcionaria en contra de la regidora Itzel Astorga García, quien exigió se tomaran acciones al respecto. Tras plantear su inconformidad ambas ediles salieron de cabildo.

Francisco Corona Betancourt, regidor del PAS se encontraba en la plazuela Ramón Corona, sumándose a la exigencia de las ediles.

Cuando se les tomó una fotografía a los regidores en la jardinera de la plazuela; contestó con gran agresividad Acosta Alemán; ¿Por qué nos tomas fotos?, no tienen ningún derecho”.

Al cuestionarle el porqué salieron de la sesión la regidora del PAS dijo; “Se pidió el receso porque se haría un análisis de los puntos que venían en la orden del día, había cosas que no cuadraban, se hizo una modificación de la convocatoria y había ciertas dudas y se tocaron temas que a mí no me competen”.

Al preguntarle si había molestia Corona Betancourt expresó; “Claro que sí hay molestia, porque aquí a mi compañera regidora Itzel Astorga, le faltaron al respeto departe de una funcionaria en Las Cabras que estaba en muy mal estado (ebria), si la ciudadanía ve que los trabajadores nos faltan al respeto ¿ustedes creen que la población nos respetara?”.

Añadió que en el Gobierno Municipal de Blanca Estela García Sánchez hay una desorganización total, en los diferentes departamentos gubernamentales, que no han dado resultados y han quedado a deber a los ciudadanos escuinapenses al no cumplir con sus principales demandas.

“Aquí (ayuntamiento) todos quieren mandar, ya es tiempo de que eso vaya terminando, que se tomen las riendas, tenemos un ayuntamiento pésimo, porque son mitotes, de quedar bien, cuando con quien tenemos que quedar bien es con la sociedad, nuestra lealtad y compromiso es con la ciudadanía, yo no estoy en la época del faraón en donde tengo que venir a afamar a los dioses, mi compromiso es con los ciudadanos”, criticó Corona Betancourt.

La regidora afectada mencionó que este problema lo quieren abordar de maneta seria y formal, y aclaró que no fue agresión física, fue verbal.

“El motivo del receso es por los puntos que vienen en el orden del día, queremos analizarlos, los puntos son de obras, el camión de basura y la condonación de multas y recargos de Fonatur de otras claves catastrales”, señaló.

Especificó que sí urgen camiones, pero necesitaban estar bien informados de la adquisición de este camión, para ver cuál es el que más conviene en costo, ya lo analizaron en mesa de trabajo se está planteando traer de Guadalajara o Culiacán. Pero se quiere que esta información la sustenten.