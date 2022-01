Regidores destacan que la decisión de la realización del carnaval la deben tomar autoridades de salud

Ante la cuestión de que el alcalde dijo que se perderían 800 millones de pesos si se cancela el festejo el regidor mencionó, "No sé cuánto cuesta una vida, no podemos poner en tela de juicio la vida de los mazatlecos".

Roberto Rodríguez regidor de Morena señaló que no se puede echar un volado el tema de la salud. Por eso la secretaría es quién debe dar el último resultado.

Destacó que en el evento del 31 de diciembre no se respetaron los protocolos de sanidad.

El edil del PAS exhortó al Químico a que el tome la responsabilidad pues no se vale jugar con el tema de la salud.

"Entonces para que votaron por un presidente municipal, la responsabilidad cae en la autoridad, no se necesita hacer una consulta está fuera de lugar, la autoridad de salud es quien tiene que decidir por el tema de la pandemia", expresó Reynaldo González Meza.

