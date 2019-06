Regidores le reviran al alcalde; lo tachan de ausente en cabildo

Escuinapa.- Sí existen regidores improductivos y también existe un alcalde ausente, con poco acercamiento para tocar los problemas que aquejan al municipio y que debe responder a qué se están destinando los recursos que no se les están pagando a los ediles, ya que podría caer en una irregularidad, que es desviación de recursos, señalaron regidores del PRI y Morena.

Ante las declaraciones emitidas por Emmett Soto Grave en que señala que tiene un cabildo pasivo, con regidores improductivos y que se encuentran molestos por la reducción de su sueldo, los ediles respondieron.

Desvíos de recursos

Santos de Jesús Gómez Sánchez, regidor del PRI, dijo que como ediles no han manifestado estar inconformes con su sueldo, pero que sí es delicado y debe preocuparse el presidente municipal por estar desviando los recursos que están presupuestados para su sueldo y que lo están canalizando a otras áreas.

“El presidente municipal debe estar preocupado por estar ejerciendo una malversación de recursos, con lo que no nos paga, porque está presupuestado y eso no se debe mover, únicamente se debe ejercer en los rubros asignados. Él debe aclarar qué están haciendo con ese dinero, ya que hasta ahorita no nos han informado qué están haciendo con estos recursos”, apuntó Gómez Sánchez.

Falta de transparencia

Martha Elena López Corona, regidora de Morena, señaló que en Escuinapa sí se ha visto el cambio de la cuarta transformación en los programas sociales que ofrece el gobierno federal, pero que donde se está fallando es a escala municipal, “pues se están registrando muchas irregularidades y falta de transparencia”.

“Lo vuelvo a repetir, que en Escuinapa no se están respetando los principios de nuestro presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) porque aquí mienten, traicionan y aquí no hay transparencia, por lo que pido que recuerde su compromiso con los escuinapenses que hizo al protestar a su cargo, que fue el ser leal, y yo veo que no está cumpliendo”, criticó López Corona.

Y continuó: “Pienso que el presidente está equivocado, porque hemos estado trabajando ‘duro y macizo’. Si no lo ve, es porque no se encuentra en cabildo. Tenemos un presidente ausente y con un nulo acercamiento con regidores. Él tiene que tomar conciencia que tiene que tener acercamiento con nosotros. Desde octubre que se nos dio la constancia de nuestro cargo, no tenemos una reunión con él para decirle lo que nosotros consideramos que está bien y lo que va mal”.

Sacarán iniciativa

Lizbeth Medina Tiznado, regidora del PRI, lamentó la postura del alcalde y las desafortunadas declaraciones que ha emitido en medios de comunicación, pero dijo que a pesar del rechazo del mandatario, tiene confianza en el resto de cabildo, para sacar adelante la iniciativa de Ejemplo Verde, que busca contribuir con el medio ambiente con acciones de reciclado y ahorro de energía.

“Qué mal que el presidente no apoye esta iniciativa (Ejemplo Verde). Vamos a esperar la aprobación del dictamen. Tengo confianza en el resto de los regidores para su aplicación y ejecución”, expresó la regidora priista.

Reconoció que al interior de cabildo hay regidores pasivos, que solo hacen valer su voto, pero no ejercen su derecho de opinar.

Somos nueve regidores y hay que reconocer que sí existen regidores pasivos, se han visto pocas participaciones. Solo asisten, votan y se retiran sin emitir ninguna opinión, señaló.

Respalda al alcalde

Alberto Ramos Corona, regidor de Morena, respaldó la declaración del presidente municipal e invitó a sus compañeros ediles a ponerse a trabajar, ya que existen reglamentos que no han sido modificados desde 1998.

“A quien le caiga el saco que se lo ponga. Por mi parte, he dado resultados en mis comisiones que son Hacienda, Obras Públicas, Seguridad y Tránsito Municipal. Como regidor he hecho un buen trabajo, he participado en las sesiones de cabildo, he entregado cinco informes sobre las observaciones, de las visitas a colonias populares, sindicaturas y comisarías para levantar sus necesidades, que han sido atendidas”, expresó Ramos Corona.