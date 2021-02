Registra Mazatlán poca presencia de turistas pese a Serie del Caribe

Sinaloa.- Una poca afluencia de visitantes registraron los lugares de esparcimiento en Mazatlán, Sinaloa, durante el fin de semana largo, tras adelantarse el descanso por motivo del día de la Constitución Mexicana.

La presencia mínima de turismo podía apreciarse ayer desde el área de los embarcaderos de catamaranes, donde buscaban los tradicionales recorridos por la bahía mazatleca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Rigoberto Rodríguez Meza del Yate Fiesta, comentó, la demanda del servicio que presta se ha vuelto variable, el cual normalmente ha tenido una mayor solicitud los fines de semana.

Dijo, mientras de viernes a domingo la actividad llega hasta un 50 por ciento en la demanda, el resto de los días se encuentra desolado al no haber gente que requiera de algún paseo.

No obstante, reconoció, el fin de semana que acaba de concluir no fue el esperado pese a que se extendió hasta el lunes por el adelanto de la conmemoración del día de la Constitución Mexicana.

Leer más: Aumenta cierre de negocios en el puerto de Mazatlán, Sinaloa

También, señaló, la Serie del Caribe no ha beneficiado los prestadores de catamaranes, pues la gente que arriba a Mazatlán lo hace para presenciar los partidos de beisbol.

El clima que se ha dejado sentir en los últimos 2 días no fue el idóneo para los turistas que buscaron disfrutar de las playas del municipio, que fueron “borradas” por la neblina que se presentó en el transcurso de ayer.

Seferino Marín Ramírez, mencionó haber arribado al puerto dese la ciudad de Morelia, para convivir a lado de su esposa por el fin de semana largo, que les dio la oportunidad de visitar por primera vez a la llamada “Tierra de Venados”.

Lamentablemente, indicó, el clima afectó el querer conocer el malecón y las playas del municipio, que no pudieron apreciar debido a los bancos de niebla que se presentaron durante el último día de su visita.

Leer más: Se beneficia el Pino Suárez con fin de semana largo y Serie del Caribe en Mazatlán

“Pensé que iba a esta el sol fuerte, pero ya miramos que no y pues no se mira nada por la niebla que hay y pues no pudimos disfrutar la intensidad de las playas del puerto”.

El Acuario Mazatlán fue otro de los lugares de esparcimiento que también registró una reducida afluencia de visitantes, que buscaban disfrutar de los espectáculos que ahí ofrecen.

Desde el pasado domingo, Eligio Vega se encuentra en el municipio a lado de su familia, tras arribar de la ciudad de La Paz para disfrutar de los encuentros de beisbol de la Serie del Caribe.

En el puerto, mencionó, rentaron una casa donde permanecerán alrededor de 9 días, periodo en el acudirán al estadio Teodoro Mariscal además de aprovechar los atractivos que les ofrece el municipio.