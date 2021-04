Regresa Bojórquez Mascareño al cargo de síndica procuradora en Mazatlán

Sinaloa.- A casi un mes de separarse del cargo, Elsa Bojórquez Mascareño regresó ayer a la titularidad de la oficina del síndico procurador, que temporalmente ocupó Nayla Velarde Narváez, en Mazatlán.

El retorno de la funcionaría municipal se da después de haber solicitado licencia para dejar el puesto, tras buscar la candidatura a la Presidencia municipal por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El 7 de marzo, Bojórquez Mascareño solicitó el permiso correspondiente durante una reunión de Cabildo, donde Luis Guillermo Benítez Torres también decidido ausentarse del puesto de alcalde para buscar la reelección, que finalmente lo favoreció el partido en el que milita.

Durante el proceso de entrega-recepción, la servidora pública comentó que con anticipación entregó un documento a la Presidencia municipal para anunciar su regreso al cargo de síndica procuradora propietaria.

Elsa Bojórquez Mascareño señaló que no se incorporaría a la campaña de Benítez Torres, pues está prohibido que los funcionarios lo hagan, por lo que se encargará de supervisar que no haya personal del municipio operando en actividades proselitistas del presidente municipal con licencia, lo cual consideró no ser revancha por no ser la candidata a la alcaldía por Morena.