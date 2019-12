Relajan el operativo en contra de la pirotecnia

Rosario.- La venta de pirotecnia nuevamente se ha podido observar esta semana en la ciudad de El Rosario, después que todos los puestos fueran retirados por un incidente ocurrido en el centro de la ciudad cuando una jaba llena de pirotecnia se incendió.

Los puestos de pirotecnia han vuelto a aparecer en el parque y también en un callejón que se ubica a un costado del mercado municipal. Este último lugar, se dijo, será donde finalmente se reubicarán.

Solo luces

En entrevista con el coordinador de Protección Civil de Rosario, Édgar Omar Copado Castellanos, señaló que se les dio permiso a vendedores solo de pirotecnia de luces en áreas más abiertas, y que no representa peligro, como en el parque municipal que es un espacio amplio.

Dijo que algunos puestos estaban ubicados en lugares donde había un paso continuo y cercano de personas, por lo que se retiraron de estos lugares para no exponer a la ciudadanía.

Recalcó que todos los permisos son de pirotecnia no explosiva y luces.

También explicó que elementos de Protección Civil y Policía Municipal están haciendo rondines periódicamente para cerciorarse que se vende solo mercancía permitida y que se están siguiendo las recomendaciones que se les dio con anterioridad.

Comentó que en la época decembrina, los puestos de pirotecnia se reubicarán al callejón Cometa, que se encuentra a un costado del mercado municipal, así que las personas que quieran este producto tendrá que acercarse hasta el referido lugar, pues no es paso obligado de personas como ocurría anteriormente y la vendimia estará apartada de las demás.

El operativo

El coordinador de Protección Civil informó que se ha tenido buenos resultados con el operativo para detectar pirotecnia peligrosa y se han decomisado aproximadamente 9 kilos de esta mercancía, entre cohetes explosivos y también pirotecnia de luces, pues los vendedores carecían de permiso para la venta al público.

Añadió que se empezó a trabajar desde el 15 de noviembre y hasta la fecha no se han presentado incidentes graves. Uno se suscitó en el centro de la ciudad, pero según explicó, no pasó a mayores.

Explicó que lo más sano es no comprar pirotecnia a los menores de edad. Y de hacerlo, estar pendiente de ellos en todo momento.

También animó a los padres a no comprar pirotecnia explosiva, pues aunque en Rosario está prohibida, mucha gente la consigue en otros municipios, y de no tener cuidado, se puede presentar un incidente que puede terminar en tragedia.