Remmy Valenzuela brinda diverso repertorio en el arranque del Carnaval de Mazatlán

Acompañado de su representativa tejana y de uno de sus inseparables y vistosos acordeones Gabbanelli personalizados con su nombre artístico subió a las 23:00 horas al escenario, instalado en el parque Ciudades Hermanas, el cantante Remmy Valenzuela para deleitar con su característica propuesta musical a los miles de impacientes espectadores presentes.

Desde el momento en que el intérprete guasavense se mostró ante el público sus fans gritaron con intensidad, mientras otros impacientes aguardaban por el arranque del show, que se desprende de la gira denominada 80% Mío tour, y que se da en el marco del arranque oficial de la 122 edición del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Desaire.

El artista se subió al escenario mientras algunos miembros de la prensa aún se reincorporaron a sus lugares, luego de ser desairados por Valenzuela. Y es que su equipo había informado a través del Instituto de Cultura que si se ofrecería rueda de prensa a las 22:30. Casi a las 23:00 horas, y ya con los reporteros aguardando en el lugar definido para la entrevista, se mandó decir que siempre no habría nada, sin dar más detalles.

Fotografía: El Debate/Sergio Perez

La molestia fue inevitable por parte de quienes estuvieron a su espera desde tempranas horas, sin embargo no se dijo más.

Concierto.

Para esta velada, en la que se coronó al Rey del Carnaval 2020, Paco Vazga, así como al príncipe real Fernando Espinoza, al marqués Ramsés González y al duque, Raudel Chávez, el artista de 28 años preparó un recorrido musical que incluyó éxitos que le han valido acumular millones de reproducciones en la plataforma Youtube. Ejemplo de lo anterior son los más de 425 millones de reproducciones de Mi princesa, pieza romántica estrenada en 2014.

En cuanto Remmy salió y tocó sus primeros acordes para dar vida al tema Jardín olvidado, los asistentes iniciaron a corear junto a él, siguieron piezas llegadoras como Mentí.

Otras de desamor no podían faltar como Por qué me ilusionaste, que también suma 135 millones de reproducciones y puso a todos a cantar parte de su coro que reclama a un ser que jugó con las ilusiones del otro.

Fotografía: El Debate/Sergio Perez

Ya sin su saco y vestido de negro dió voz al tema de su nuevo repertorio ¿Por qué te vas de mí?, sin embargo por lo nuevo de la melodía no logró conectar tanto con la mayoría del público.

Nadie, Caricias clandestinas y Mentiras no podían faltar, así como piezas del regional mexicano tradicional como Qué me vas a dar si vuelvo, Disculpe usted, Cosas del amor, Cómo estás tú, Se va muriendo mi alma y Fuerte no soy, que hiciera famosa el grupo Intocable.

El cantautor que promociona su álbum “80% mío”, continúo su concierto con escasas interacciones hacia el público, principalmente fue cantando una tras otra, hasta llegar a un mix con sones regionales de banda sinaloense, pero sin la voz de Valenzuela. Sauce y la palma sonó aquí.

Después de unos minutos regresó al escenario Remmy para acompañar a la banda con melodías como El sinaloense, Y por amor de Pancho Barraza, La culebra, así como algunas de su autoría y otros tantos éxitos de diversos exponentes de todos los tiempos.

Sin duda fue una velada variada, en la que el ex juez de reality show ofreció diversidad de ritmos, evocó a artistas de distintas épocas y se hizo acompañar por banda, norteño y hasta instrumentos que producen sonidos más tropicales. Por su parte el público logró conectarse en varias intervenciones, pero otra parte se dijo desconcertado por lo espaciado de las interpretaciones de las canciones propias del artista. Pese a lo anterior logró el agradecimiento de los espectadores que le brindaron aplausos.

Las esperadas.

Además de Mi Princesa, Loco enamorado fue de las melodías más coreadas y esperadas, por algo el respetable se sumó a cantarla.

En punto de las 2:00 AM Remmy Valenzuela anunció la despedida después de cantar Amor de cuatro paredes, sin embargo el público le pidió más y complació con tres extras: El Rey, Facilito y Sufro, para cerrar su participación cercanas las 2:30 horas. Cabe destacar que el show que fue grabado para posteriormente transmitirse en el canal de televisión de paga Videorola.