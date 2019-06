Renata es encontrada en Monterrey tras ser raptada por su madre

Mazatlán, Sinaloa.- Después de 24 horas de una búsqueda imparable para localizar a la menor que fue raptada por su madre, la lograron encontrar en la ciudad de Monterrey, esta versión fue dicha por el padre de la niña, José Ilich N.

El padre de la menor contó la historia de cómo la lograron encontrar, y este logro fue gracias a la ayuda de un amigo de su hijo Ilich Alejando N. de 12 años, que pudieron localizarla.

Mi hijo tiene amigos en Nuevo León y pues se comunicó con uno de ellos para ver si de casualidad no se habían llevado a Renata a la casa de allá donde vivían antes con su madre y padrastro, fue entonces cuando el amigo de mi hijo fue a buscarla, llegó con el pretexto de buscar a Ilich, mi ex esposa lo recibió y le comentó que solamente habían venido de viaje ellos tres, y después se retiró y le dijo a mi hijo que su hermana estaba ahí, dijo José.

Tras esta acción se dio aviso a las autoridades correspondientes y los operativos de búsqueda iniciaron, fue personal de investigadores de la fiscalía quienes dieron con el paradero de la menor y así mismo y la pondrían a disposición del juez que lleva el caso.

“A lo que me dijeron mis padres, se le harán unos estudios a Renata, físicos, psicológicos y sexuales, para poder dar por hecho que durante el tiempo que estuvo secuestrada no le haya pasado nada, me siento feliz y a la vez con rabia por todo lo que ha pasado y espero que las autoridades hagan lo correcto esta vez, no quiero verlos ni en pintura porque la verdad no sé que les haría, les tengo tanto odio y rencor que lo único que quiero es abrazar a mi pequeña” añadió José.

El papá de Renata también comentó que los tutores de la menor viajaron a la ciudad de Monterrey para que les entregaran a la niña.

“Mañana la entregarán, y por fin la tendremos con nosotros, solo me queda agradecer a todas las personas que nos ayudaron a difundir las fotos y noticias de mi hija; gracias a todos los seres humanos que participaron, se logró localizar a mi pequeña”, finalizó José Ilich.

Fue el pasado 17 de junio al rededor de las 09:00 que los abuelos de Renata y María Valentina llevaron a las dos niñas a la escuela, el mayor de ellos, Ilich Alejandro, no asistió a clases pues por sus buenas calificaciones había exentado todas la materias y exámenes.

Los señores dejaron en la puerta del salón de clases a María Valentina para posteriormente dirigirse al salón de clases de Renata ya que ese día tenía un festival y los maestros iban a vestir a los infantes para realizar el baile.

Cuando los abuelos quisieron tomarse una foto con la niña se percataron de que ya no estaba en la escuela, rápidamente fueron a buscar a la otra menor pero ella no estaba en los salones clases.

Fue ahí cuando llamaron a la policía y se corrió la voz del rapto de la menor de la cual aún no se sabía nada. Un guardia se seguridad de una tienda de conveniencia fue quien vio huir a la pareja con la menor pero él jamás pensó que se tratara de algo malo.

Según los familiares todos los maestros y docentes tenían el conocimiento de que la madre de la niña no podía acercarse por tal motivo no se explican como es que la dejaron entrar a la institución educativa.