Renuncia de Alfaro Gaxiola como titular de Seguridad en Mazatlán no detiene el procedimiento en su contra

Mazatlán, Sinaloa.- El abogado Juliuz Juárez Bonilla dio a conocer su opinión en cuanto a la renuncia de Juan Ramón Alfaro Gaxiola como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa quien desde el pasado día 25 de mayo había presentado formalmente un oficio y la mañana del jueves le fue aceptada, según las propias declaraciones del secretario del ayuntamiento, Edgar González Zatarain, mencionó que sí instalaron el procedimiento administrativo y lo encontraron con una falta grave en el caso de de las ascensos que sí en un momento dado se otorgaron.

“Si se instaló el procedimiento administrativo y lo encontraron con alguna falta grave en el caso de los ascensos que en un momento dado se otorgaron, él ahí está presentando su renuncia en un momento dado pudiera quedar inhabilitado para el ejercicio de la función pública, que es una posibilidad, pero de ahí en fuera no hay un delito en algún sentido”, comentó Juárez Bonilla.

En cuanto a lo de que se pudiera ver afectada su posible jubilación el jurista dio a conocer que no se trastoca esa prestación, eso quedaría sin problemas porque es un derecho adquirido a través de los años, en el caso de que no se hubiera jubilado en este momento sí hubiera corrido riesgo pero sí ya se le otorgó es un derecho que ya no se lo pueden quitar, aún y cuando lo despidan del ayuntamiento lo que él ya tiene ganado en virtud de su tiempo, de sus derechos laborales eso no se lo pueden quitar y sí se lo quitan puede haber una intransigencia, dio a conocer el Vicepresidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de de Abogados de Sinaloa, Juliuz Juárez Bonilla.