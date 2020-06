Renuncia el presidente del patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa

Escuinapa.- Sumamente afligido y con cierta molestia, Andrés Rodríguez Hernández presentó su renuncia con carácter de irrevocable como presidente del patronato de Bomberos Voluntarios, cargo en el que permaneció por 11 años, con el se va el tesorero y vocales de este organismo de índole social.

En punto de las 10:00 horas del viernes, arribaron a la base Rodríguez Hernández, acompañado de Ángel Morales, tesorero; Carlos Julio Rosas Ruiz, vocal; y Carolina Urrea Coronel, administradora del patronato, para hacer el acto oficial de renuncia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Rodríguez Hernández dijo que dejaba el cargo con una profunda tristeza por retirarse de esta manera del patronato y felicitó a los elementos por haberse manifestado y haber logrado lo que ellos no pudieron, por más de un año intentaron tener un acercamiento con el alcalde, Emmett Soto Grave y no pudieron, y ellos (elementos) consiguieron todo en un solo día, “les aplaudo y les felicito”.

Dentro de su mensaje, Rodríguez Hernández enumeró los beneficios que durante 11 años brindaron a Bomberos Escuinapa, destacando la capacitación de los elementos, equipamiento y haber estado siempre al pendiente de sus necesidades.

Reprochó el actuar de los elementos, a quien señaló de ser unos niños que aun no madura, pero les deseó un buen futuro, ya que no les gustaría ver a los elementos en la calle y tristes por no lograr obtener lo prometido.

Después de 40 minutos de charla con los elementos que se mantuvieron firmes y en silencio escuchando a los integrantes del patronato, el presidente presentó su renuncia con carácter de irrevocable.

Foto EL DEBATE

“Ciudadano presidente municipal de Escuinapa Sinaloa (Emmett Soto), me dirijo a usted con el respeto que me merece su embestidura y en mi pleno derecho para presentar mi renuncia con carácter de irrevocable, a este honorable patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa A.C, por decisión y convicción propia, satisfecho de mi trabajo realizado durante 11 años, al frente de esta noble institución; siempre lo hice con honestidad, lealtad, firme e inquebrantable vocación de servicio, que mis compañeros y yo en todo este tiempo lo hicimos con gran esfuerzo para mantener activos, capacitados y con equipo a nuestros elementos, para brindar a Escuinapa seguridad, capacidad y respeto”, expresó Rodríguez Hernández.

Continuó; “Me retiro con mi frente en alto, agradeciendo a la sociedad de Escuinapa la oportunidad de haberles servido por todo este tiempo, al patronato que viene felicitarlos porque tienen en sus manos la oportunidad que nosotros aprovechamos para servir a la sociedad de nuestro municipio, esta es mi renuncia, no tengo resentimientos y estoy satisfecho”, puntualizó.

La renuncia oficial fue recibida y firmada por los elementos de Bomberos Voluntarios, quienes a su vez hicieron llegar este documento, acompañados de la administradora del patronato al Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

En dicho acercamiento Acosta Alemán, brindó su respaldo total a los elementos a quienes les informó que en lo operativo se les apoyaría al 100 por ciento en sus necesidades para ofrecer sus servicios a los escuinapenses.

Comentó que está en acondicionamiento un área de Protección Civil para que pueda ser habitada por Bomberos Voluntarios de manera inmediata y les solicitó se estreche aún más la hermandad en ambas corporaciones de auxilio en beneficio de la población.

Respecto a lo administrativo Urrea Coronel, permanecerá al frente, ya que ella cuenta con los conocimientos necesarios para que no se afecte y se suspenda el recurso que el Gobierno del Estado brinda a esta corporación y se pueda realizar de manera legal y formal el cambio a un nuevo patronato y la entrega recepción de los bienes de esta corporación.